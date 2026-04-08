¿"Sano y salvo" o "a sano y salvo"? La RAE resuelve la duda

En español es habitual leer expresiones como a sano y salvo para referirse a personas que han llegado sin peligro. Sin embargo, según el Diccionario de la lengua española, la forma correcta es sano y salvo. La confusión surge porque se mezcla con a salvo, que sí lleva la preposición y significa ‘fuera de peligro’ o ‘sin detrimento’, generando una construcción incorrecta.

En medios de comunicación se encuentran frases como: "Un joven de 21 años fue localizado sano y salvo" o "La Policía relató que lo encontraron sano y salvo y que ya estaba en su casa". En todos estos casos, la preposición inicial sobra y no se ajusta a la norma académica.

¿Qué dice la RAE?

El Diccionario recoge sano y salvo como locución adjetival con el sentido de ‘sin lesión, enfermedad ni peligro’, como en el ejemplo "Llegó sana y salva". Por su parte, a salvo se usa como construcción adverbial para indicar que alguien o algo está protegido o fuera de riesgo, por ejemplo: "No te preocupes, ya estás a salvo". Cada expresión cumple su función, y no conviene mezclarlas.

Para emplear la locución basta con eliminar la preposición: "Un joven fue localizado sano y salvo" o "La Policía relató que lo encontraron sano y salvo y que ya estaba en su casa". De esta manera se respeta la norma académica y se evita un error que todavía aparece en prensa y redes sociales.