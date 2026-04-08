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Cultura

¿"Sano y salvo" o "a sano y salvo"? La RAE resuelve la duda

La expresión que indica que alguien no ha sufrido daño se usa de diferentes formas, pero no todas son adecuadas según la Real Academia.

La expresión que indica que alguien no ha sufrido daño se usa de diferentes formas, pero no todas son adecuadas según la Real Academia.
Hombre dirigiéndose a una ambulancia | Pexels

En español es habitual leer expresiones como a sano y salvo para referirse a personas que han llegado sin peligro. Sin embargo, según el Diccionario de la lengua española, la forma correcta es sano y salvo. La confusión surge porque se mezcla con a salvo, que sí lleva la preposición y significa ‘fuera de peligro’ o ‘sin detrimento’, generando una construcción incorrecta.

En medios de comunicación se encuentran frases como: "Un joven de 21 años fue localizado sano y salvo" o "La Policía relató que lo encontraron sano y salvo y que ya estaba en su casa". En todos estos casos, la preposición inicial sobra y no se ajusta a la norma académica.

¿Qué dice la RAE?

El Diccionario recoge sano y salvo como locución adjetival con el sentido de ‘sin lesión, enfermedad ni peligro’, como en el ejemplo "Llegó sana y salva". Por su parte, a salvo se usa como construcción adverbial para indicar que alguien o algo está protegido o fuera de riesgo, por ejemplo: "No te preocupes, ya estás a salvo". Cada expresión cumple su función, y no conviene mezclarlas.

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Para emplear la locución basta con eliminar la preposición: "Un joven fue localizado sano y salvo" o "La Policía relató que lo encontraron sano y salvo y que ya estaba en su casa". De esta manera se respeta la norma académica y se evita un error que todavía aparece en prensa y redes sociales.

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