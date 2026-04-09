De la antigua Grecia al suspenso escolar: la verdadera historia de 'dar calabazas'

La frase "dar calabazas" se utiliza hoy para expresar rechazo, sobre todo en el ámbito sentimental, aunque su origen se remonta a antiguas interpretaciones sobre las propiedades de este alimento. Su significado actual es el resultado de una evolución cultural que ha atravesado distintas épocas.

Diversas fuentes sitúan el origen de esta expresión en la antigua Grecia, donde la calabaza era considerada un alimento anafrodisíaco, es decir, capaz de reducir el deseo. Ofrecerla podía interpretarse como una forma simbólica de enfriar las intenciones de otra persona.

Esta misma idea aparece en la India y el antiguo Egipto, donde también se asocia su consumo a la contención de los impulsos. Estas creencias contribuyeron a fijar la relación entre la calabaza y la negación del interés.

Durante la Edad Media, esa interpretación se mantuvo y se trasladó al ámbito religioso. En algunos conventos, las pepitas de calabaza se utilizaban como rosarios para favorecer la concentración durante la oración. También se mascaban como apoyo simbólico al voto de castidad, reforzando su vínculo con la renuncia.

Del símbolo al uso cotidiano

Con el tiempo, la expresión dejó de estar ligada directamente al alimento y pasó a utilizarse en sentido figurado. Ya en el siglo XVI se documenta con el significado de rechazar o no conceder lo que alguien pide, un uso que se ha mantenido hasta hoy.

El Diccionario de la lengua española recoge dos acepciones principales: el rechazo de una propuesta amorosa y el suspenso en un examen, este último muy extendido en el lenguaje coloquial.

En algunos entornos rurales, este significado llegó a tener una traducción práctica. Cuando un pretendiente acudía a casa de la mujer, la respuesta podía expresarse mediante gestos: ofrecer fuego indicaba aceptación, mientras que servir calabaza suponía un mensaje claro de rechazo. El visitante entendía entonces que debía marcharse.

Con los siglos, "dar calabazas" dejó de limitarse al ámbito sentimental y pasó a aplicarse a cualquier tipo de negativa, desde peticiones personales hasta situaciones académicas o profesionales.