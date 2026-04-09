Fallece a los 35 años Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos', tras su lucha contra la ELA

El actor y escritor norirlandés Michael Patrick Campbell, conocido por su papel de salvaje en Juego de Tronos, falleció este miércoles en un hospicio de Irlanda del Norte, donde recibía cuidados paliativos tras una prolongada lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su esposa, Naomi Sheehan, confirmó la noticia en redes sociales, describiendo a Patrick como "una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo". Patrick tenía 35 años.

Una carrera brillante y comprometida

Michael Patrick destacó por su talento tanto en televisión como en teatro. Participó en la sexta temporada de Juego de Tronos y en series como Blue Lights, Krypton y This Town, dejando una marca notable a pesar de su corta edad. Su trayectoria teatral también fue sobresaliente: escribió e interpretó el monólogo My Left Nut, basado en su adolescencia, y en 2024 se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda, logrando reconocimiento en festivales de Dublín y Edimburgo.

Además de su éxito profesional, Patrick se mostró siempre comprometido con causas sociales. Tras ser diagnosticado con ELA en febrero de 2023, decidió compartir públicamente su proceso a través de redes sociales, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y concienciar sobre sus dificultades. Asimismo, solicitó apoyo económico para afrontar los elevados gastos derivados del tratamiento, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y transparencia frente a la adversidad.

Un hombre cercano y vitalista

Sheehan recordó a Patrick como un "gigante pelirrojo" lleno de energía, alegría y vitalidad, que mantuvo su sentido del humor y actitud positiva incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad. "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir: alegría, vitalidad, risa contagiosa", señaló su esposa.

En su despedida, Sheehan citó una frase de Brendan Behan que tanto le gustaba a Patrick: "Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera. Así que no le des muchas vueltas. Come. Bebe. Ama". Sus amigos, familiares y seguidores han destacado el impacto positivo de Patrick en quienes lo conocieron, subrayando cómo su fuerza y humanidad inspiraron a muchas personas a vivir con resiliencia y optimismo.

Un legado que trasciende su carrera

Más allá de su talento actoral, Michael Patrick deja un legado de superación y compromiso. Su ejemplo como artista y persona que no renunció a sus sueños pese a la enfermedad sirve de referente para actores, familiares de pacientes con ELA y público en general. Su historia refleja que la creatividad, la pasión y la fuerza de voluntad pueden superar cualquier límite físico, y que incluso en la adversidad se puede vivir con intensidad y dejar huella.