La casa de subastas Artcurial anunció este martes que el próximo 21 de mayo saldrá a la venta un tramo de 14 peldaños de la escalera original de la Torre Eiffel, que permitía acceder al tercer y último piso del icónico monumento parisino. Construida en 1889 para la Exposición Universal, la escalera fue desmontada en 1983 cuando se instaló un ascensor moderno para llegar a la cúspide. Desde entonces, varios tramos fueron subastados y adquiridos por coleccionistas de todo el mundo, aunque pocos permanecieron en Francia.

Una pieza histórica y única

El tramo que se subasta mide 2,75 metros de altura y 1,75 de diámetro, está compuesto de acero y chapa, y se asienta sobre una base cruciforme que sostiene los 14 peldaños. Permaneció 40 años en manos del mismo coleccionista, quien se encargó de su conservación y restauración siguiendo los métodos utilizados para mantener la estructura de la Torre Eiffel. Esta atención garantiza que la pieza conserve sus características originales y su valor histórico, convirtiéndola en un objeto de colección único.

La escalera original era el único acceso al tercer piso antes de la instalación de los ascensores, por lo que cada tramo representa un fragmento tangible de la historia del monumento y de la ingeniería de Gustave Eiffel. Entre los tramos subastados en 1983 destacan piezas en Japón, cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York y en Disneyland, además de varias colecciones privadas internacionales.

Récords de subasta anteriores

No es la primera vez que Artcurial subasta tramos de esta escalera. En 2013, uno similar se vendió por 212.458 euros; en 2016, otro alcanzó los 523.800 euros; en 2018, un cuarto tramo llegó a 162.500 euros y en 2020 otro tramo fue adquirido por 253.500 euros. Estas cifras reflejan el creciente interés de coleccionistas por piezas históricas vinculadas a la Torre Eiffel, combinando valor artístico, patrimonial y de inversión.

El próximo 21 de mayo, los amantes del coleccionismo y la historia tendrán la oportunidad de adquirir un pedazo auténtico de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, un fragmento que permite imaginar cómo los visitantes de finales del siglo XIX ascendían hasta la cima del símbolo parisino.