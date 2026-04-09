Triple éxito español en el concurso de fotoperiodismo más importante del mundo

El World Press Photo, considerado el concurso de fotoperiodismo más relevante a nivel mundial, ha anunciado los 42 ganadores regionales de sus tres categorías: Fotografías Individuales, Reportajes Gráficos y Proyectos a Largo Plazo. El próximo 23 de abril se revelará el World Press Photo del Año, seleccionado entre estos premiados.

Brais Lorenzo, nacido en Orense en 1986, ha sido galardonado en la categoría de Reportaje Gráfico de la región de Europa con su proyecto Tierra quemada. La serie documenta los devastadores incendios forestales en Galicia, donde se quemaron más de 200.000 hectáreas.

Formado en fotografía, geografía e historia, Lorenzo centra su trabajo en problemáticas sociales y medioambientales. Colabora regularmente con la agencia EFE y ha trabajado con medios internacionales como Anadolu, Bloomberg y Agence France-Presse. Sus fotografías han aparecido en casi todos los medios nacionales.

El jurado ha destacado que este reportaje "ofrece una visión urgente y completa de los incendios forestales que asolan España, combinando la cercanía con las llamas con la perspectiva personal del fotógrafo".

Diego Ibarra y la educación infantil

Diego Ibarra Sánchez, originario de Zaragoza (1982), ha sido premiado en la categoría de Proyecto a Largo Plazo de la región de Asia Occidental, Central y del Sur con Una educación secuestrada. Su trabajo analiza cómo los niños afectados por conflictos bélicos en nueve países ven limitado su derecho a la educación.

El jurado ha destacado que, junto con los otros proyectos regionales, esta obra contribuye a configurar "un retrato urgente del mundo actual", reflejando los desafíos globales como la guerra en Ucrania.

Además de Brais Lorenzo y Diego Ibarra, otro fotógrafo español, Luis Tato, también ha sido reconocido por su trabajo en el certamen, aunque el detalle de su proyecto no se especifica en la información. Los tres forman parte de los 42 proyectos regionales elegidos entre más de 57.000 fotografías enviadas desde 141 países.