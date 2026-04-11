La diferencia entre 'informar de' e 'informar algo' que casi nadie sabe

Aunque parecen lo mismo, estas dos formas de usar el verbo informar no funcionan igual en todas partes. Una es la preferida en España, la otra domina en América, y ambas son correctas, pero los pronombres cambian según la estructura y ahí es donde aparecen los errores.

El verbo informar, con el sentido de "hacer saber algo a alguien", admite dos construcciones válidas según la Real Academia Española (RAE): "informar a alguien de algo" e "informar algo a alguien". Ambas están aceptadas, pero no se comportan igual.

La diferencia real está en la estructura

En España es más habitual la forma "informar a alguien de algo", donde la información se introduce con preposiciones como de o sobre: "El comité informará sobre los contratos a primera hora" o "Me informaron de que no habían recibido el documento". En este caso, la persona que recibe la información funciona como complemento directo, por lo que se emplean "lo", "la", "los" o "las": "La informé lo antes posible, Los informaron de que no debían volver". Aun así, cuando se trata de personas masculinas también es frecuente y aceptado el uso de "le" o "les": "Le informaron de que no llegarían a tiempo".

En gran parte de América se impone la estructura 'informar algo a alguien', donde lo comunicado no lleva preposición: "Creo que informaré mi decisión hoy". Aquí, la persona que recibe la información pasa a complemento indirecto, por lo que se usan" le" o "les", y también se cuando aparece junto a otro pronombre átono: "Le informaré las novedades mañana, Se lo informaron demasiado tarde".

La diferencia no está en el significado, sino en cómo se organiza la frase. Cambia la estructura y cambian los pronombres. Por eso, mezclar ambos sistemas es lo que genera los errores más habituales.

Las dos formas son correctas, pero cada una funciona dentro de su propio modelo. Respetarlo es lo que garantiza un uso preciso y natural del verbo.