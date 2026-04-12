De la Lotería Nacional al lenguaje popular: así nació 'tirar la casa por la ventana'

La expresión 'tirar la casa por la ventana' se utiliza según la Real Academia Española para describir la acción de gastar dinero sin medida o hacer un gran derroche, especialmente cuando se trata de una celebración, un evento importante o un momento de felicidad. Es una locución muy común en el español coloquial y se emplea tanto en España como en varios países de habla hispana.

Un origen ligado al lujo y la Lotería Nacional

El origen de esta frase se remonta al siglo XVIII, en España, y está estrechamente relacionado con la Lotería Nacional. En aquella época, cuando una persona resultaba agraciada con un premio importante, era habitual que lo celebrara de forma ostentosa, mostrando públicamente su nueva riqueza.

Una de las costumbres más llamativas consistía en deshacerse de los objetos antiguos del hogar, llegando incluso a lanzarlos por la ventana. Este gesto simbolizaba que la vida anterior había quedado atrás y que comenzaba una etapa de abundancia, en la que se podían reemplazar los bienes viejos por otros nuevos y más lujosos.

Evolución y uso en la actualidad

Con el paso del tiempo, esta práctica se convirtió en una metáfora popular del derroche asociado a la felicidad o a la celebración de un gran acontecimiento, consolidando así la expresión tal y como la conocemos hoy.

Durante el siglo XIX, la locución se extendió en la vida social y en la literatura, utilizándose para describir celebraciones especialmente fastuosas o gastos desproporcionados. Hoy en día, sigue plenamente vigente en el lenguaje cotidiano, sobre todo en ocasiones como bodas, fiestas o celebraciones.