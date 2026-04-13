Muchas personas llevan un escritor dentro, pero no todos los lectores quieren conocerlo. Es la realidad que viven las librerías. Mientras que cada hora se publican en España diez libros nuevos, solo el 4,5 % de las obras supera los 100 ejemplares vendidos. Es más: dos tercios de los libros impresos no venden más de un ejemplar. Son algunos de los datos facilitados por Cegal, la Confederación de los Libreros, en el último Congreso organizado por el Sector.

Para las librerías supone un problema obvio de espacio pues sus estanterías se copan con títulos que nunca se venderán. Deben escoger qué ejemplar tiene más papeletas de captar la atención del cliente entre los 90.000 libros que se publican al año.

Convertirse en superventas es complicado si no hay una editorial fuerte detrás. Solo el 13 % de los títulos vende un ejemplar y el 19 % de dos a diez. El 40 % de las copias vendidas corresponden a sellos de Penguin Random House y Planeta.

En España, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, la lectura por ocio sigue creciendo y el 66,2 % de la población lee libros en su tiempo libre. La lectura crece en todos los tramos de edad, con un repunte destacado entre los mayores de 65 años. El 58 % lee libros por ocio, 13 puntos más desde 2017, mientras que el 76,9 % de los jóvenes entre 14 y 24 años declaran leer por ocio en su tiempo libre. Según este estudio, las librerías continúan siendo el principal canal de compra para los españoles. Un 40 % señalaron que acudieron a estos establecimientos para realizar sus compras de libros. Le siguen aquellos que acudieron a Internet para hacerlo, un 24 %, y a las cadenas de librerías, un 16 %.