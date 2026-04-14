El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes, coincidiendo con el 95 aniversario de la II República, que ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo que permitirá solicitar formalmente ante la autoridad judicial la ilegalización "definitiva" de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Ministerio de Cultura en la que ha explicado que el expediente incluye informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas del franquismo que concluyen que la entidad "no cumple fines de interés general" y desarrolla actividades y mensajes que suponen "menosprecio y humillación" a las víctimas, vulnerando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso, y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final está en las manos de un juez. Pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad. Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad", ha subrayado.

"El Gobierno busca disolvernos para tapar la corrupción"

Como respuesta, la Fundación Franco ha asegurado que el Gobierno pide ahora a los jueces culminar el proceso para extinguir esta entidad con el fin de tapar la "corrupción" que afecta de lleno al entorno de Pedro Sánchez.

Juan Chicharro, presidente de la fundación, ha respondido que este anuncio del Ejecutivo no debe coger "desprevenidos" a los españoles. "El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos".

"Es lo normal en dictaduras socialistas", ha afirmado Chicharro que ha sentenciado que mientras su entidad sea noticia "no se hablará al menos de todos los casos de corrupción que le rodean y a los que estamos asistiendo".