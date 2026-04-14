Pokémon celebra sus 30 años con una gira de música electrónica junto a Marshmello

En el marco de su campaña conmemorativa "¿Cuál es tu favorito?", The Pokémon Company ha desvelado los detalles de su ambiciosa apuesta por la música electrónica para celebrar tres décadas de historia. Bajo el nombre de Noche Electrizante Pokémon, la franquicia unirá fuerzas con estrellas internacionales de la talla de Marshmello y Alison Wonderland en un espectáculo que promete revolucionar la narrativa visual de la marca.

Un espectáculo audiovisual sin precedentes

Por primera vez, el universo Pokémon se fusionará con la cultura de club y los grandes festivales. El evento contará con tecnología escenográfica de vanguardia y animaciones diseñadas exclusivamente para la gira. Según Taito Okiura, vicepresidente de marketing de la compañía, el objetivo es "aprovechar el poder de la música para reunir a entrenadores de todo el mundo" en un viaje audiovisual que rinda homenaje a los monstruos de bolsillo más icónicos.

Las citas confirmadas para los fans mayores de 16 años son:

24 de octubre de 2026 : Intuit Dome, Los Ángeles.

: Intuit Dome, Los Ángeles. 10 de noviembre de 2026: The O2, Londres.

Las entradas para la fecha de Los Ángeles saldrán a la venta el próximo 2 de abril a las 19:00 (hora peninsular) a través de Ticketmaster. Para el concierto de Londres, estarán disponibles el mismo día a las 11:00 (hora peninsular) vía AXS. Se espera que la demanda sea alta, ya que el aforo es limitado.

Expansión familiar: "Día Radiante"

La celebración no se limitará a la vida nocturna. La compañía también ha anunciado Día Radiante Pokémon, una serie de eventos interactivos orientados al público infantil y familiar que se celebrarán este verano en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, Burdeos y Dresde.

Con esta doble estrategia, Pokémon busca consolidar su carácter multigeneracional, ofreciendo experiencias tanto para los nuevos jugadores como para aquellos adultos que crecieron con la franquicia desde mediados de los años noventa.