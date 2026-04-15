La exposición que desvela lo que nunca se contó de uno de los grandes genios de la literatura española

La Biblioteca Regional de Madrid, situada en la calle Ramírez del Prado, acoge la exposición Valle-Inclán en Madrid, una muestra que recorre la vida y obra del escritor gallego a través de manuscritos, objetos personales y documentos inéditos que permiten acercarse a su figura desde una nueva perspectiva.

Durante una visita a la exposición en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Joaquín del Valle-Inclán explicó que el proyecto ha sido el resultado de varios años de trabajo y colaboración institucional. "Empezamos el proyecto hace casi tres años. Ha sido un trabajo amplio y hemos tenido todas las facilidades de la Comunidad de Madrid", señaló.

La muestra se organiza en distintos bloques que recorren etapas clave de su vida, incluyendo su relación con México, un país que, según se recoge, marcó de forma decisiva su evolución literaria. "México me hizo escritor", llegó a reconocer el propio Valle-Inclán tras su estancia allí.

Uno de los puntos más llamativos de la exposición es la exhibición de manuscritos y cartas que, aunque conocidos en ámbitos especializados, se presentan ahora por primera vez al público en este formato expositivo, junto a objetos personales y material gráfico que ayudan a reconstruir su trayectoria.

La figura que quedó fuera de la historia

La muestra también pone el foco en Josefina Blanco, esposa del escritor, cuya contribución ha permanecido durante décadas en un segundo plano. "Cuando se hacía un manuscrito, ella era la que hacía otra copia a mano. Fue su correctora y la que cuidó las ediciones", explicó Joaquín del Valle-Inclán durante la visita.

Según se detalla, su papel fue clave no solo en la elaboración de los textos, sino también en la conservación posterior de la obra tras la muerte del escritor, en un momento en el que su legado necesitaba protección y continuidad.

El Valle-Inclán editor de sí mismo

Otro de los aspectos menos conocidos que recoge la exposición es su faceta como editor independiente de sus propios libros. El escritor controlaba todo el proceso editorial, desde la impresión hasta el diseño tipográfico.

"Compraba el papel, contrataba la imprenta y elegía los tipos que quería. Era su propio editor", explicó Joaquín del Valle-Inclán, destacando el nivel de control estético que ejercía sobre sus publicaciones.

Este modelo, sin embargo, también tuvo consecuencias en su proyección internacional. Según se recoge en la muestra, su limitada difusión fuera de España estuvo condicionada por la escasa traducción de sus obras durante su vida. "No tuvo una editorial que lo defendiera fuera. Tuvo muy pocas traducciones durante su vida y eso limitó su difusión", añadió.