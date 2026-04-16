Antes de analizar lo que ocurrió en Laird, Mississauga, Ontario, es decir, en Canadá, vamos a explicar qué es un scalper. Un scalper es un revendedor especulativo que utiliza el acaparamiento masivo para lucrarse, comprando todo el stock disponible de productos de alta demanda, como es el caso de productos del TCG de Pokémon, en el momento de su lanzamiento para provocar una escasez artificial y revenderlos inmediatamente a precios inflados en el mercado secundario.

Contado lo anterior, las imágenes que hoy analizamos son demoledoras y demuestran el estado de histeria que viven algunas personas dentro del mundo del coleccionismo. Los hechos son los siguientes: atropellan a un especulador de cartas Pokémon y la gente aprovecha para quitarle el material.

Estas son las imágenes grabadas de lo que ocurrió:

A Pokémon card release at the Costco on Laird Drive in Mississauga turned into a scene Friday morning. A crowd of 30–40 people had lined up for a Prismatic Evolutions drop around 6:45 a.m. when someone threw coffee on a cart full of boxes, a car struck the cart sending packs… pic.twitter.com/XVz7zbb72I — 905HUB (@905hub_) April 13, 2026

En la información reportada en esta cuenta de Instagram se relata lo siguiente:

"Según la información proporcionada, en este lanzamiento de Prismatic Evolutions SPC había entre 30 y 40 personas... con un tipo apilando un carrito lleno de cajas fuera. Fue entonces cuando todo se descontroló. Supuestamente, alguien se acercó y arrojó tazas de café sobre el carrito, luego un auto se detuvo, lo golpeó (haciendo volar las cajas) y atropelló varias SPC que estaban en el suelo antes de darse a la fuga. Sí... leyeron bien. La policía ya estaba en el lugar; algunos persiguieron el auto y, según se informó, fue remolcado poco después. Revendedores... antirrevendedores... como sea que se les llame, esto se convirtió en una locura total."

La polémica con los especuladores en el Juego de Cartas Coleccionables (TCG) de Pokémon lleva años produciéndose y se centra en la transformación de un hobby de coleccionismo en un mercado de inversión agresivo, lo que ha generado una profunda frustración en la comunidad de jugadores y coleccionistas reales. Este fenómeno alcanzó su punto crítico durante la pandemia, cuando el valor de las cartas se disparó y atrajo a scalpers o revendedores que utilizan bots para agotar existencias en tiendas físicas y digitales en segundos.

Sobre todo en Norteamérica se pueden ver auténticas peleas para hacerse con productos en el día de salida para verlos luego en reventa por precios desorbitados. Algunos hablan de burbuja, pero la realidad es que la misma lleva existiendo desde que Pokémon apareció en los 90.