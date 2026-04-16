'DC Finest Green Lantern': el cómic que explica por qué Hal Jordan fue elegido antes que Guy Gardner

Una buena pregunta para empezar esta reseña y darle contexto a la misma sería: ¿Cuántos Green Lanterns hay en la Tierra? Esta fuerza de defensa está integrada por los siete miembros oficiales del Green Lantern Corps: Hal Jordan (aparecido en 1959), Guy Gardner (1968), John Stewart (1971), Kyle Rayner (1994), Simon Baz (2012), Jessica Cruz (2014) y Sojourner "Jo" Mullein (2019) además de dos figuras independientes como son el veterano Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra (debut en julio de 1940) y la joven Keli Quintela, conocida como Teen Lantern (2019).

Hal Jordan es el más famoso y la historia nos dice que era uno de los dos elegidos por el anillo de Abin Sur para ser su sucesor. Sur era el alienígena que murió tras estrellarse su nave en la Tierra y al verse en sus últimos momentos tuvo que buscar un reemplazo. La suerte para Hal es que estaba más cerca que Guy y solo por eso fue elegido antes que este profesor de educación física. Eso aparece en este cómic y luego se explotaría mucho más en las siguientes décadas.

Dicho esto, ojo, lo más importante y lo primero que quiero destacar es que este cómic aunque tenga como reclamo la aparición de Guy Gardner, que aparecer, aparece, solo tiene una grapa con ese argumento. Que nadie se lleve a error. El 99% del tomo son aventuras de Green Lantern a secas, sin Guy de por medio y justo al final, literalmente al final, hay una historia en la que los Guardianes le muestran a Hal Jordan cómo habría sido todo si el anillo en vez de ir hacia su mano hubiese ido hacia la de Guy. Esto es así, por lo que si esperas ver algo más del personaje que salió hace poco en la película de Superman, este no es tu cómic.

Por si alguien todavía no sabe lo que son los DC Finest, lo explicamos brevemente. Los DC Finest son una línea de tomos recopilatorios lanzada por Panini Cómics que adapta el popular formato Epic Collection de Marvel para el universo DC. Es el mismo formato que se ve en Estados Unidos, tanto visualmente como en contenido. Respecto al interior, Panini mantiene el hecho de ofrecer volúmenes en rústica con solapas de gran extensión, superando las 500 páginas. Con este formato se permite coleccionar etapas completas de personajes como Batman, Superman, Wonder Woman o este Green Lantern de la Edad de Plata, permitiendo que convivan en las librerías tomos de esos años 60, 70, 80 o 90.

Estéticamente cada cómic incluye una barra temporal en el lomo y la cubierta para ubicar fácilmente las historias en la historia del personaje. En este caso 1965-1968. Son cómics de tamaño importante, pero el formato en rústica permite que sean muchísimo más cómodos y transportables que el omnibus de tapa dura.

Os dejo imágenes de este tomo en cuestión:

El tomo está bien, lo que pasa es que estos años 60 es material para muy cafeteros. Mucho más extensa en cuadros de texto y con una narrativa comprimida que a los más jóvenes se les atascará mucho. Sin embargo es una delicia para los amantes de lo clásico y una gran oportunidad para los completistas y fans del personaje.

Con estas imágenes veréis el dibujo y también los cuadro de texto:

El nivel de las historias es normalito, con algunas más curiosas que otras ya que en la época tampoco se destilaba una mayor profundidad que dar al público algo con lo que entretenerse cada poco tiempo. Es funcional, por así decirlo y como digo un material más destinado a gente que o vivió en este tiempo o quiere darse un paseo por una era tradicional del medio.

Conclusión: para completistas y fans del personaje con buen bagaje en el medio. El hándicap es que la parte de Guy Gardner es una grapa. Lo veo como un material con un target muy específico y a ellos les gustará. Si quieres algo más moderno lánzate de cabeza a la Biblioteca Green Lantern de Geoff Johns. Si gustan, disfruten de la lectura.