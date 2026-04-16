Urtasun, sin dinero para el Bono Cultural ante los nuevos permisos de residencia

El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes el real decreto que regula el Bono Cultural Joven para este año, una de las medidas estrella del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun. Es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir productos y actividades culturales, aunque ya se destapó su mal uso en discotecas, por ejemplo.

En principio, se destinan 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y otros 100 euros para consumo digital o en línea. Según publica El Debate, citando el real decreto, en esta convocatoria se incluyen otros productos y actividades subvencionables como "cursos presenciales en materias relacionadas con la cultura, los instrumentos musicales, las cámaras fotográficas y los programas profesionales de creación artística".

Además, hay más potenciales beneficiarios que otros años, por lo que el presupuesto de Urtasun puede resultar insuficiente. Según El Debate, el Ministerio de Cultura ha tenido que realizar una retención de crédito por 170 millones de euros correspondientes a 552.209 jóvenes que cumplen 18 años en 2026 –datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–. Esa cifra, sin embargo, no ha tenido en cuenta la población inmigrante que puede obtener la residencia.

El texto explica que "no se puede obtener una cifra exacta de las personas jóvenes que finalmente vayan a solicitar la ayuda" y, aun así, lo califica de adecuado. Se basa en que, en anteriores convocatorias, no todos los ciudadanos que cumplían los requisitos decidieron pedir esta ayuda.