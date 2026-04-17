De envenenar perros a mostrar rechazo: la historia de la expresión 'que te den morcilla'

La expresión "que te den morcilla" es una de las frases coloquiales más conocidas del español y se utiliza para mostrar rechazo hacia alguien o hacia lo que propone, normalmente con un tono despectivo o de enfado.

Hoy en día se emplea como una forma de cortar una conversación o mostrar desinterés, equivalente a decir "déjame en paz" o "no me interesa", aunque su origen es mucho más literal y tiene un trasfondo histórico llamativo.

Un origen ligado a los perros callejeros

El origen de esta expresión se remonta al siglo XIX, cuando en muchas ciudades era habitual la presencia de perros callejeros que generaban problemas sanitarios y de convivencia. En aquella época, una de las formas utilizadas para controlar su número consistía en ofrecerles morcilla envenenada, un método que permitía deshacerse de ellos de manera rápida.

A partir de esa práctica, la frase "dar morcilla" comenzó a asociarse con la idea de eliminar un problema o quitarse algo —o a alguien— de encima de forma poco amistosa. Con el paso del tiempo, esta expresión fue perdiendo su sentido literal y pasó a utilizarse de manera figurada en el lenguaje cotidiano.

De un significado literal a uno figurado

Con los años, la expresión evolucionó hasta adquirir el significado que conocemos actualmente. Decir "que te den morcilla" ya no implica ningún daño físico, sino que se ha convertido en una forma coloquial de expresar rechazo o molestia hacia otra persona o hacia una situación.

Este tipo de frases son habituales en el español hablado y forman parte del lenguaje informal, donde se emplean para enfatizar emociones como el enfado o la frustración. Su permanencia en el idioma demuestra cómo muchas expresiones populares nacen de hechos concretos del pasado y terminan convirtiéndose en metáforas que sobreviven durante generaciones.

Hoy, aunque su origen pueda resultar sorprendente, "que te den morcilla" sigue siendo una de las expresiones más reconocibles del español coloquial y un ejemplo claro de cómo la historia y la vida cotidiana influyen en la forma en que hablamos.