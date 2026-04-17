La genialidad superheroica y filosófica de Tom King en 'Mister Miracle'

Un apellido a la altura del protagonista. El rey Tom King. El guionista norteamericano continúa consolidándose como una de las mentes más prolíficas y audaces de la industria del cómic y lo hace sin renunciar nunca a su estilo. Te guste o no, él no va a cambiar y eso se agradece. Ojo a los datos. Actualmente, King encabeza la aclamada etapa de Wonder Woman y ha lanzado títulos como Jenny Sparks y Black Canary: Best of the Best. Su miniserie Supergirl: Woman of Tomorrow servirá de base para la próxima película de DC Studios en 2026 y además, aquí nuestro monarca ha anunciado un esperado regreso a Batman en 2026 con una historia autoconclusiva de 40 páginas.

Tampoco hay que olvidar que fuera del ecosistema de DC, King nos ha dejado la fantasía gótica con Helen of Wyndhorn, una miniserie de seis números publicada por Dark Horse Comics y la publicación de Animal Pound.

Por cierto, he de puntualizar que, ya que estamos hablando de Tom King, no puedo negar que el trabajo que más me ha volado la cabeza de este guionista fue el que juntó su cabeza con las manos de Jorge Fornés. Hablo de Rorschach. Una historia maravillosa basada en el universo de Watchmen que me parece una obra de arte de principio a fin. Os dejo el enlace a la reseña que hice en esta misma sección.

Ahora bien, vamos con Mister Miracle. Primero os cuento quién es, por si no lo conocéis. Mister Miracle es el nombre artístico de Scott Free, un "Nuevo Dios" creado por el legendario Jack Kirby en 1971. El personaje nació como el hijo del Alto Padre de Nueva Génesis, pero fue entregado como parte de un pacto de paz al terrorífico Darkseid, quien lo crió bajo la brutal tortura de los orfanatos de Apokolips, un mundo que deja al infierno en una película de Disney para todos los públicos. Básicamente, se intercambiaron a sus hijos para firmar una paz relativa.

Scott sobrevivió a este infierno y se convirtió en el mayor escapista del cosmos, huyendo a la Tierra para adoptar el legado de su mentor, el artista de circo Thaddeus Brown. Además, Scott se casó con Big Barda, reconocida por ser la antigua líder de las Furias Femeninas, la fuerza de élite del tirano Darkseid.

Pues bien, dentro de ese universo creado por Kirby con mundos repletos de dioses y profecías arranca esta historia y la misma lo hace con Mister Miracle escapando de su propio suicidio. Sí, como lo leen. ¡Vaya inicio! A partir de ahí tendremos 12 grapas en las que se juntará lo filosófico y lo superheroico haciendo que una vez más King coja a un personaje secundario y lo encumbre.

Hablaros de más cosas de la trama sería diseccionar demasiado, pero os planteo unas preguntas que se responderán en el cómic. ¿Por qué se intentó suicidar? ¿Logró realmente escapar de la muerte? Sólo dejo eso ahí porque contar más sería cargarse la historia y la magia del cómic.

Eso sí, sí puedo deciros que lo mejor de este cómic es que King te dejará de nuevo pensando durante mucho tiempo qué acabas de leer. Un poco a lo Nolan en el cine, aunque más cercano a Origen que a Tenet, por no asustaros demasiado. Le darás muchas vueltas a lo que vas leyendo y a un final que deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, pero esto es una obra de arte en toda regla.

Encima King logra volarnos la cabeza con su estilo narrativo y con las composiciones creadas junto a Mitch Gerads. Os dejo varios ejemplos:

A veces con mucho texto, otras sin ni una sola palabra, King hace que todo sea fluido y a la vez complejo. Eso es una genialidad y eso permite que haya más de una lectura con este material. Guion, dibujo, composiciones, color, narrativa... ¡Es un 10 en todo!

Y como no, el costumbrismo llevado a un mundo totalmente basado en ciencia ficción, dioses, guerras y batallas. Nuevamente, me niego a desvelar partes de la trama, pero hablamos de un hombre casado, con planes de futuro y con la necesidad a veces de compaginar su vida relativamente normal y de contexto humano con elementos tan sobrenaturales como la lucha contra la maldad de Darkseid. Eso sumado a un sentido del humor excelso y nunca inconveniente, King lo clava.

En el capítulo de «peros» me cuesta encontrar algo, porque soy fan del estilo de Tom King; sin embargo, creo que ese es el hándicap. Si te gusta King, no dudes. Si te cuesta, también te costará esto. La realidad es esa y aunque yo dé gracias a los altares por ser de la parte que le adora entiendo que haya gente que se atasque o no le coja el gusto. Por eso siempre digo «si gustan, disfruten de la lectura», porque King te tiene que gustar.

Respecto a la edición, preciosa la parte interior y muchísimos diseños de personajes y extras, lo cual se agradece. Os dejo la parte sin sobrecubierta:

Conclusión: si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Pues eso es Tom King. Todo el mundo le conoce y ya sabemos lo que hace. Si te gusta, como a mí, esto es un día en la playa a gastos pagados, con la brisa golpeándote al sol y disfrutando cada segundo. Si no tragas a King, te atascarás. Para mí, una obra de arte en guion, narrativa, composiciones, dibujo, color, estilo, sentido del humor... todo. Y ya saben: si gustan, disfruten de la lectura.

*Análisis técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Mitch Gerads, contiene Mister Miracle 1-12, editorial Panini, 376 páginas, cartoné tapa dura con sobrecubierta y un precio de 44 euros.