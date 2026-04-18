'Prevalerse' no es lo mismo que 'prevalecer': el matiz lingüístico que muchos escriben mal

El uso de los verbos "prevalerse" y "prevalecer" sigue generando errores habituales en la escritura, especialmente en el ámbito periodístico y jurídico, donde ambos términos aparecen en contextos formales. La Real Academia Española aclara que no son equivalentes y que su significado y uso gramatical difieren de forma clara.

En ocasiones, pueden leerse frases como "El presidente se prevalece del cargo para hacer campaña" o "Quien se prevalece de una posición de poder no debería beneficiarse de ella", donde se emplea de forma incorrecta el verbo prevalecerse en lugar de prevalerse.

El significado correcto de prevalerse

Según recoge la RAE y el Diccionario panhispánico del español jurídico, el verbo "prevalerse" significa "aprovecharse o servirse de una situación para obtener un beneficio propio". Se trata de un verbo pronominal, por lo que siempre se construye con un pronombre reflexivo: "se prevalió de su cargo para evitar la sanción".

Este uso es el adecuado cuando se quiere expresar que alguien obtiene ventaja de una posición, circunstancia o poder concreto.

Prevalecer, un verbo distinto

Por su parte, "prevalecer" no tiene ese sentido de aprovechamiento. Su significado está relacionado con sobresalir, tener superioridad o perdurar en el tiempo. Además, es un verbo intransitivo y no pronominal, por lo que no admite construcciones como se prevalece.

En consecuencia, la RAE señala que expresiones como "se prevalece de su posición" son incorrectas, ya que mezclan dos verbos que no comparten ni significado ni estructura.

Errores frecuentes en el uso

La confusión entre ambos verbos se ha extendido en textos formales, especialmente en noticias relacionadas con el ámbito político o judicial. En esos casos, el uso incorrecto de "prevalecer" o su forma pronominalizada altera el sentido real de la frase.

Así, lo correcto sería escribir "se prevale de su poder para influir en una decisión" o "se prevalió de su situación de superioridad", mientras que "prevalecer" debe reservarse para contextos como "la norma prevalece sobre el reglamento" o "esa tendencia prevalece en el tiempo".

La distinción, aunque sutil en apariencia, resulta clave para el uso correcto del español en registros formales y profesionales.