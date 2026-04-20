El videojuego Pragmata, de la desarrolladora mítica Capcom (creadora de la saga Resident Evil) salió la semana pasada en las consolas de nueva generación PS5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2. Y, al margen de armar el consiguiente ruido por su despliegue visual, típico de un título ambicioso de disparos y ciencia-ficción, llama la atención el impacto cultural que está causando en la comunidad gamer.

Y es que muchos se están apresurando al describir el título de acción como el videojuego llamado a terminar con la era "woke" al presentar, al igual que el paradigmático The Last of Us, una suerte de relación paternofilial inesperada, con un fuerte impacto sentimental en el espectador. Pero, y aquí viene lo particular, sin las implicaciones del videojuego de Naughty Dog. Y aquí comienza la paranoia cultural.

Pragmata sigue al astronauta Hugh, único superviviente de la masacre organizada por una Inteligencia Artificial en una base humana en la luna destinada a extraer materia prima. En el camino de Hugh se cruza la androide Diana, caracterizada como una angelical niña de siete años, mientras luchan por avanzar por la estación y regresar a la Tierra.

A partir de esta simple premisa, en efecto similar en lo argumental a The last of us aunque en un entorno de ciencia ficción, los jugones se han dividido en dos equipos. Dos equipos ideológicos, sin nada que ver con la jugabilidad del título.

Y es un amplio sector de defensores del juego aseguran que el impacto emocional del juego solo es válido cuando se es padre, en tanto la relación de ambos protagonistas (Diana subida a la grupa de Hugh, los controles divididos entre la primera, que "hackea" a los enemigos, y el segundo, que los dispara) y los acontecimientos del juego van dirigidos a crear un nexo entre ellos.

#PRAGMATA Solo por estos momentos ya merece la pena este título, pocas veces he sentido tanta conexión con unos personajes pixelados, en lo personal me están marcando muchísimo. P.D.: lo disfrutará cualquiera que lo juegue, pero si eres padre te va a conmover con fuerza. pic.twitter.com/hE4TMEpcAO — • Sn0w1n ~ The Mower • (@Sn0w1n) April 19, 2026

¿Pero qué clase de nexo? Aquí entra lo peliagudo. Mientras Reddit elimina comentarios relativos a la supuesta ideología del juego, muchos internautas valoran un juego que presenta unas dinámicas familiares sanas contra otras perjudiciales. Y las perjudiciales serían las de The Last of Us, adaptado en formato serie televisiva por HBO.

Mientras en la serie de infectados el personaje que en la serie interpretó Pedro Pascal se resiste a asumir el rol de padre y Ellie, la niña, el de hija, ese elemento no existe en Pragmata, cuyo argumento no busca contrariar al espectador en ese punto. Pero, según cierto sector de la izquierda radical, la apariencia de la androide Diana supone una provocación pedófila evidente para los delincuentes.

Está é Diana, personagem do jogo Pragmata.

Eu posso lhe dizer pq os militontos não gostam dela.

Ela não tem cara de bella ramsey

Ela não xinga a cada 30 segundos

Ela não é insuportável

Ela é fofa e doce (parece minha sobrinha)

Ela respeita o protagonista e não odeia homens. pic.twitter.com/Rwq2CeYkec — Crow_Man (@player534145323) April 19, 2026

"Proyectan instantáneamente cada vez que ven a un niño porque no tienen hijos y no pueden imaginar una relación parental" asegura un usuario de X, resumiendo la situación. El asunto va más allá en tanto Ellie, la protagonista de The Last of Us, resulta ser lesbiana, elemento que no existe en Pragmata, donde la niña es un ser artificial. Muchos y muchas gamers ven a Diana, la joven androide, como un ser sexualizado deliberadamente por los creadores del juego debido a sus facciones canónicas.

El debate gira en torno si a las nuevas comunidades, víctimas del relato "woke", todo tiene que orbitar en torno a comunidades y colectivos no asociados con la familia y la estética tradicional. Y si el juego muestra una relación paternal entre un hombre y una niña, incomoda por implicaciones pedófilas y no lazos familiares.

Mientras, Reddit banea permanentemente usuarios por compartir, solicitar o fomentar contenido sexual, abusivo o sugerente que involucre a menores de edad. Y es que los detractores de Pragmata ven en Diana un personaje sexualizado y la relación entre un adulto y una niña un cliché sobre el rol de protector masculino.

Okay, so the idea that #PRAGMATA was developed to awaken paternal instincts and pull Japan back from the brink of declining birthrates seems absurd… until you combine that with @X and @elonmusk deleting communication barriers between Japan and America, then it makes total sense. pic.twitter.com/XkKxB7kw8o — Joshua Michael French ジョシュア (@JoshuaMFrench) April 20, 2026

🚨🔥 BRUTAL: Pragmata está provocando una reacción emocional inesperada entre los jugadores. Muchos usuarios y streamers están confesando en redes que el juego les ha despertado ganas de formar una familia. 👉 En Pragmata encarnas a Hugh, un astronauta varado en una base lunar… pic.twitter.com/zi4UIqlDyj — Metaload (@Metaload_ES) April 20, 2026

Los jugones del otro espectro cultural responden de manera igualmente poco sutil, acusando a la izquierda woke de detestar cualquier apología de la familia tradicional y la caracterización femenina convencional de Diana, ciertamente poco "robótica": una niña rubia de siete años de raza blanca, facciones simétricas y que se comporta como tal supone la asunción de estereotipos de género clásicos y de roles activos y pasivos.

En suma, un nuevo episodio de exageraciones en redes que de un conflicto real o generalizado, pero que quizá esté ayudando al videojuego con ese millón de copias vendidas en pocos días, generando quizá una nueva IP para el legendario estudio de Resident Evil o Devil May Cry.