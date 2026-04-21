Muere Paco Aguilar, humorista y cantante de Yerbabuena

A los setenta y siete años acaba de morir este martes, 21 de abril, Francisco Aguilar Reina, en el mundo artístico Paco Aguilar: humorista por encima de todo, compositor de letras, cantante y presentador. En una de sus etapas más activas formó parte como guitarrista de Los Amigos de Gines, uno de los grupos más conocidos en el género de las sevillanas, y después en Yerbabuena.

Había nacido en Sevilla el 1 de enero de 1949. Era licenciado en Bellas Artes, tras su paso por la Facultad de Santa Isabel de Hungría de la Universidad sevillana.

Tenía un indudable sentido del humor y le sacó partido a su manera de contar chistes rápidos en un programa de TVE, entre 1990 y 1995. Se integró en él, No te Rías que es Peor, en una fila con otros colegas, que iban desfilando en una especie de rueda varias veces, hacia las dos de la tarde, de lunes a viernes.

Allí cosechó una popularidad que después mantuvo en otras apariciones televisivas, hasta que el destino lo martirizó con esclerosis múltiple desde hace unos años. Esa circunstancia le afectó en su profesión y tuvo que buscarse la forma de ganarse la vida.

Si ya había grabado casetes con sus ocurrencias cómicas, encontró en la radio la manera de subsistir. El espíritu alegre de siempre no llegó a perderlo: tenía que combatir su terrible enfermedad degenerativa, sentado en silla de ruedas, decidido a luchar hasta donde sus fuerzas lo dejaran, como así ha sucedido.

Llevaba veinte años en un programa de Canal Sur Radio, Andalucía sin Barreras, junto a Mercedes Vega. Continuaba haciendo reír a sus oyentes, pero asimismo con el ánimo como bandera, comprometido a ayudar a los que como él no podían llevar una vida normal, esclavizados por su discapacidad. Así fue ganándose cada vez más amigos a través de las ondas, siempre con mensajes positivos llenos de esperanza dirigidos a cuantos enfermos sufren y, en concreto, decíamos,

aquellos que no pueden servirse por sí mismos. Cualquiera hubiera tirado la toalla; Paco Aguilar, no. Y hasta publicó un libro con sus experiencias, El humor con muleta, cuando si decidía dar unos pasos callejeros se servía de ella.

Temprana se ha emitido la necrológica de Paco Aguilar, a quien los sevillanos siempre le tuvieron cariño y simpatía por su arte y por su bondad. Triste todavía más que su óbito haya sucedido cuando la capital de la Giralda vive la alegría de su feria de abril.