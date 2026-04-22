La historia real del romance entre una marquesa española y el hermano de Napoleón que sacudió la corte española

En el Madrid de finales del siglo XVIII, marcado por la influencia de la Revolución francesa y las tensiones diplomáticas con Napoleón, se desarrolla una historia de amor que acabó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la corte española. Un episodio real que ahora rescata la novela La marquesa y Bonaparte.

La autora María José Rubio ha pasado por Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio para contextualizar esta relación entre Mariana de Waldstein, marquesa de Santa Cruz, y Luciano Bonaparte, hermano del futuro emperador francés, en una España vigilante y políticamente inestable.

El Madrid de Carlos IV y la sombra de Napoleón

La acción se sitúa en diciembre de 1800, cuando Napoleón ya es primer cónsul de Francia y Luciano Bonaparte llega a Madrid como embajador.

Rubio explica que la capital española vive entonces "un momento de mucha inestabilidad política y tensión geopolítica", con la corte de Carlos IV y María Luisa de Parma bajo la influencia de Manuel Godoy y muy pendiente de lo que ocurre en Francia.

La misión de Luciano es diplomática, pero su presencia introduce un elemento nuevo en la vida cortesana madrileña, en plena reorganización del equilibrio europeo.

Mariana de Waldstein, una aristócrata fuera de su tiempo

En ese mismo escenario aparece Mariana de Waldstein, una figura que rompe con los moldes de la aristocracia española del momento.

De origen vienés y casada con el marqués de Santa Cruz, la marquesa destaca por su formación artística y su actividad como pintora, llegando a ser académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Rubio la describe como una mujer "cosmopolita y muy adelantada a su tiempo", cuya vida social en Madrid también generó controversia en la época por su libertad de comportamiento dentro de la élite.

Un encuentro marcado por la fascinación mutua

El cruce entre Luciano Bonaparte y la marquesa de Santa Cruz se produce en un contexto de salones aristocráticos, reuniones políticas y una sociedad muy atenta a los movimientos de la diplomacia francesa.

Según la autora, entre ambos surge una atracción inmediata, condicionada tanto por su origen extranjero como por el contraste entre sus mundos: él, representante del nuevo orden napoleónico; ella, integrada en la aristocracia ilustrada española.

Goya, los salones y la vida social de la corte

La novela también retrata el papel de Francisco de Goya, que inmortalizó a la marquesa en sus retratos, así como el funcionamiento de los salones literarios de la época.

Estos espacios reunían a aristócratas, artistas, políticos e intelectuales, y se convirtieron en un punto clave para la circulación de ideas ilustradas y debates sobre el futuro de Europa.

Madrid aparece así como una ciudad pequeña en la práctica, donde las relaciones personales y la política estaban estrechamente conectadas.