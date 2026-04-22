La Policía tumba al rey del manga pirata: 4 millones y criptomonedas en un termómetro

La Policía Nacional ha puesto fin a las actividades del mayor repositorio web dedicado a la distribución no autorizada de manga en habla hispana. La operación, que se ha saldado con tres individuos arrestados en la provincia de Almería, supone un duro golpe contra las redes que vulneran de forma sistemática la propiedad intelectual. Este portal operaba desde el año 2014 y había logrado consolidarse como el gran referente internacional para la lectura de este tipo de cómics, atrayendo a millones de usuarios mensuales en todo el mundo.

Las pesquisas policiales dieron comienzo en junio de 2025, momento en el que los agentes especializados tuvieron constancia de la existencia de esta plataforma de piratería. Según ha detallado el Cuerpo, la página facilitaba un acceso gratuito y completamente al margen de la ley a un volumen masivo de obras sujetas a derechos de autor. Esta actividad ilícita ha provocado durante una década un grave perjuicio económico a las editoriales, traductores y a todo el tejido de la industria cultural que rodea a este sector.

El modelo de negocio de los detenidos se basaba en un agresivo sistema de publicidad. Cada vez que un visitante interactuaba con el sitio, ya fuera buscando títulos o simplemente avanzando de página en su lectura, saltaban ventanas emergentes. La monetización de este tráfico desproporcionado generó unas ganancias que los investigadores sitúan por encima de los cuatro millones de euros. Además, gran parte de los anuncios introducidos contenían material pornográfico explícito, un hecho especialmente problemático puesto que el perfil mayoritario de los lectores abarcaba a numerosos menores de edad.

El operativo policial culminó con la entrada y registro en el domicilio del presunto cabecilla de la trama. En el inmueble, los efectivos hallaron una sofisticada infraestructura tecnológica imprescindible para mantener la página operativa. Asimismo, se descubrió que el principal acusado ya trabajaba en el lanzamiento de una nueva página complementaria para evadir la acción de la justicia, un proyecto que ha quedado totalmente frustrado por la intervención de las autoridades.

Uno de los hallazgos más sorprendentes del registro fue la localización de dos dispositivos de memoria que los criminales habían escondido en el interior de un termómetro de pared. Dichos aparatos funcionaban como monederos fríos de criptomonedas y albergaban en su interior activos digitales por un valor que superaba los 400.000 euros. Con esta intervención, las fuerzas de seguridad dan por desarticulado uno de los entramados más lucrativos vinculados a la infracción de derechos de autor en internet.