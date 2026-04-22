Logan Paul revienta y asusta al mercado: paga 550.000 dólares por el primer manga de Dragon Ball

Logan Paul es youtuber y luchador de la WWE aparte de millonario. Eso hace que en el mundo del coleccionismo todo lo que toca se convierta en oro para él y en desgracia para los amantes del hobby que ven cómo todo se dispara por su influencia en el mercado. Logan Paul ha vuelto a sacudir el mercado del coleccionismo al adquirir dos ejemplares históricos de la revista Weekly Shonen Jump que contienen los primeros capítulos de las legendarias series Dragon Ball y One Piece.

El creador de contenido reveló que desembolsó la cifra récord de 550.000 dólares por el ejemplar número 51 de 1984, que marca el debut de Goku y Bulma, y que cuenta con una calificación de 9.2, la más alta del mundo para esta pieza. Aunque no ha hecho público el coste exacto de la revista número 34 con la primera aparición de Monkey D. Luffy —calificada con un 9.0—, Paul ha instado a sus seguidores a adivinar el precio de esta segunda adquisición, consolidando su apuesta por el manga como una nueva y lucrativa clase de activo tras sus sonadas inversiones previas en cartas de Pokémon y activos digitales.

Así lo hacía oficial él en sus redes:

Proud owner of the greatest Mangas in the world (imo) One Piece Chapter One 9.0 (second highest grade in existence, pop 3). First canon appearance of Monkey D. Luffy. One Piece is the #1 selling Manga in the world at 600M+ copies sold Dragon Ball Chapter One 9.2 (highest grade… pic.twitter.com/3aCBnN5Eqm — Logan Paul (@LoganPaul) April 21, 2026

Esto decía en el comunicado:

Orgulloso propietario de los mejores mangas del mundo (en mi opinión). One Piece Capítulo Uno 9.0 (segunda calificación más alta existente, pop 3). Primera aparición canónica de Monkey D. Luffy. One Piece es el manga más vendido del mundo con más de 600 millones de copias vendidas. Dragon Ball Capítulo Uno 9.2 (calificación más alta existente, pop 1) comprado por un récord de 550.000 dólares. Primera aparición de Goku y Bulma. El viaje del manga ha comenzado…

Hace poco este amigo del dinero dio otra campanada. Logan Paul vendió su carta Pokémon de Pikachu por más de 16 millones de dólares.

Logan Paul batió el récord del mundo tras vender en una subasta su Pikachu Illustrator por una cifra de 16.492.000 dólares.

Este fue el momento de la venta:

Logan Paul's Pikachu Illustrator has OFFICIALLY sold for $16,492,000 "A new record title not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction but also the overall record for the most expensive trading card EVER sold at auction" pic.twitter.com/uxLFqp0irQ — Jack (@Jackkk) February 16, 2026

"Un nuevo récord no solo para la tarjeta Pokémon más cara jamás vendida en una subasta, sino también para la tarjeta coleccionable más cara jamás vendida en una subasta", comentaba el propio Logan Paul.