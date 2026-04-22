Saudi Film Nights llega a España para dar a conocer el cine saudí contemporáneo

La Saudi Film Commission —una de las once comisiones sectoriales dependientes del Ministerio de Cultura de Arabia Saudí— organiza las Saudi Film Nights en España del 22 al 28 de abril. El evento incluye una serie de proyecciones cinematográficas en Madrid, Barcelona y Sevilla, en las que se presentan diferentes producciones saudíes contemporáneas, poniendo de relieve su diversidad artística.

La celebración de las Saudi Film Nights en España refleja la influyente presencia de este país en el panorama cinematográfico europeo y su arraigada tradición en la producción de cine. El evento ofrece además una gran oportunidad para el intercambio cultural, fomentando la comunicación y la colaboración entre cineastas de Arabia Saudí y España, y dando a conocer el cine saudí al público español.

Saudi Film Nights ofrece cinco proyecciones de una selección de cuatro películas saudíes, que incluyen dos largometrajes y dos cortometrajes: Hobal, Mera Mera Mera, Gum y Hijra. Las obras seleccionadas reflejan las dimensiones culturales y sociales del país árabe a través de las singulares visiones artísticas y las diversas perspectivas de sus cineastas.

El evento contará además con la participación de varios cineastas saudíes, que participarán en mesas redondas abiertas al público. Esta iniciativa contribuye a reforzar el intercambio cultural y a profundizar el diálogo creativo entre ambos países.

Las proyecciones comenzarán en la capital, Madrid, para luego trasladarse a Barcelona y concluir en Sevilla. Tendrán lugar en los Cines Golem de Madrid, los Cines Renoir Floridablanca de Barcelona y el Odeón Plaza de Armas de Sevilla. Conocidos por atraer a un público interesado en el cine internacional y de autor, estos cines ofrecen a las películas saudíes la oportunidad de llegar a un público europeo muy diverso.

La iniciativa Saudi Film Nights en España forma parte de los esfuerzos continuos de la Saudi Film Commission por reforzar la presencia del cine saudí en los mercados europeos y ampliar la colaboración con instituciones cinematográficas y culturales internacionales. Esta iniciativa abre nuevos horizontes para las colaboraciones profesionales y el intercambio de conocimientos dentro de la industria cinematográfica, pone de relieve la creatividad local y el talento nacional, y posiciona a Arabia Saudí como un actor cultural influyente que tiende puentes de comunicación entre civilizaciones a través del séptimo arte.