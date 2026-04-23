El origen oculto de 'Cenicienta' que casi nadie conoce y que cambia la historia del famoso cuento

La historia de "Cenicienta", uno de los cuentos más famosos de todos los tiempos, es mucho más antigua de lo que muchos imaginan. Lejos de la versión popularizada por Disney, este relato tiene raíces que se remontan a civilizaciones muy lejanas en el tiempo.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio han recordado cómo detrás del cuento de la joven que pierde un zapato se esconde un recorrido sorprendente por distintas culturas y épocas. A lo largo de los siglos, la historia ha ido cambiando, incorporando nuevos elementos hasta convertirse en el relato que hoy todos reconocen.

Un relato que podría tener más de dos mil años

Uno de los aspectos más llamativos es que el origen del cuento podría remontarse al siglo I antes de Cristo. En textos antiguos ya aparece una historia en la que una sandalia perdida se convierte en la clave para identificar a una mujer desconocida.

Aunque esa primera versión es muy diferente a la que hoy conocemos, introduce un elementos fundamental que se repetiría durante siglos: la búsqueda de una joven a partir de un zapato extraviado. Este detalle, aparentemente sencillo, acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del relato.

Con el paso del tiempo, esa idea fue viajando entre culturas y territorios, transformándose en cada lugar donde se contaba.

La versión asiática que introdujo elementos clave

Siglos después, otra versión del cuento aparecería en Asia y añadiría elementos que hoy resultan familiares. En esta historia, una joven huérfana vive bajo el control de una madrastra que la obliga a realizar las tareas más duras del hogar.

Aquí surge también uno de los rasgos más reconocibles del cuento: la ayuda de un elemento mágico que permite a la protagonista acudir a una celebración especial. Durante ese evento, la joven pierde un zapato que termina desencadenando una búsqueda por parte de un gobernante.

Esta versión supuso un paso importante en la evolución del relato, ya que incorporó personajes y situaciones que más tarde formarían parte del imaginario europeo.

Europa fijó la versión más conocida

El siguiente gran salto se produjo en Europa, cuando los cuentos comenzaron a recopilarse por escrito. Durante el siglo XVII, el escritor francés Charles Perrault publicó una versión que marcaría un antes y un después.

Es en este momento cuando aparecen elementos que hoy parecen inseparables del cuento: el baile en palacio, la madrina que ayuda a la protagonista y el famoso zapato de cristal. Estos detalles ayudaron a fijar una estructura narrativa que se mantendría durante generaciones.

A partir de entonces, la historia comenzó a difundirse con rapidez y a formar parte del repertorio clásico de cuentos infantiles en distintos países.

El siglo XX convirtió el cuento en un fenómeno mundial

Muchos años después, el relato volvió a transformarse con su llegada a la gran pantalla. La adaptación cinematográfica estrenada a mediados del siglo XX popularizó definitivamente la imagen que hoy millones de personas identifican con "Cenicienta".

Esa versión consolidó el carácter romántico y mágico del cuento y lo convirtió en un referente cultural para varias generaciones. Sin embargo, como recuerdan los expertos, esta adaptación es solo una etapa más dentro de un recorrido que comenzó mucho antes.

Lo que hace especial a la historia de "Cenicienta" no es solo su final feliz, sino su capacidad para adaptarse a cada época y cultura. A lo largo de los siglos, el relato ha cambiado de forma, personajes y escenarios, pero ha mantenido siempre una idea central: la posibilidad de transformar el destino.