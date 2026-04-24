Desvelamos cómo será en español una de las cartas estrella del nuevo set de Pokémon, 'Caos Creciente'

The Pokémon Company International anunció su nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Megaevolución-Caos Creciente hace meses en Japón, pero en España saldrá al mercado el 22 de mayo de 2026 al igual que en el resto de establecimientos comerciales de todo el mundo.

Los Entrenadores se encontrarán en Megaevolución-Caos Creciente de JCC Pokémon con Mega-Floette ex, Mega-Greninja ex y otros potentes Pokémon, como Mega-Pyroar ex y Mega-Dragalge ex.

Además, podrán descubrir más Pokémon ex Megaevolución que aparecerán como cartas de rareza Rara Ultra cuyas ilustraciones muestran siluetas de sus formas originales.

En Libertad Digital os mostramos en exclusiva cómo será una de las cartas de la colección en español. Es este Mega-Dragalge ex:

Este es el total de cartas que se pueden encontrar:

5 Pokémon ex Megaevolución

5 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores pueden hacerse con Megaevolución-Caos Creciente en forma de sobres de mejora, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos comerciales de todo el mundo.

Megaevolución-Caos Creciente arrancará antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán el 9 de mayo de 2026 en tiendas independientes.