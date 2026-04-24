¿'Rascacielo' o 'rascacielos'? Cómo escribir correctamente esta palabra

Es habitual que algunas palabras del español generen dudas a la hora de escribirse correctamente, sobre todo cuando su forma resulta muy parecida a otras que se utilizan en el habla cotidiana. Este es el caso del término que designa a los grandes edificios que destacan por su altura y que parecen rozar el cielo en los perfiles urbanos.

En los medios de comunicación y en el uso diario pueden encontrarse distintas formas para referirse a este tipo de construcciones, lo que contribuye a que surjan vacilaciones sobre cuál es la escritura adecuada. La duda se intensifica cuando se trata de una palabra compuesta cuyo significado resulta transparente para los hablantes.

La forma normativa del término

La forma adecuada es "rascacielos", escrita con -s final, tal y como recoge el Diccionario de la lengua española. Este sustantivo compuesto se utiliza para referirse a un edificio de gran altura y tiene la particularidad de que mantiene la misma forma tanto en singular como en plural.

En el caso de un único edificio, lo correcto es decir "un rascacielos", sin modificar la palabra ni añadir variaciones. El número se expresa mediante el artículo o los determinantes que acompañan al sustantivo, como ocurre con otras voces compuestas del español.

Frente a esta forma normativa, es habitual encontrar la variante "rascacielo", sin la -s final. Sin embargo, esta opción no está recogida en el diccionario y no se considera adecuada en textos formales o de carácter informativo.

Un error que se extiende en el uso

Su aparición suele explicarse por una simplificación del término o por analogía con otras palabras similares, pero no responde al uso establecido en la norma lingüística. En algunos casos, incluso en medios de comunicación, puede aparecer esta variante, lo que contribuye a extender la confusión.

Este tipo de vacilaciones es común en palabras compuestas cuyo significado resulta transparente, lo que facilita la creación de formas alternativas no aceptadas. Aun así, en este caso la norma es clara y no contempla excepciones.