Alcoy inaugura el museo de Camilo Sesto mientras su hijo dilapida la herencia

El próximo 11 de junio está prevista la inauguración del Museo Camilo Sesto en su localidad natal, Alcoy (Alicante). Lo ha anunciado el Ayuntamiento de la ciudad, esperándose que asistan tanto representaciones institucionales como personas vinculadas al fallecido cantautor, cuyo legado musical no se olvida. Lo que es una incógnita es si estará presente su hijo Camilín, hoy autollamado Sheila Devil en su deriva transexual, aunque no se haya operado y la madre de este administra la importante herencia que dejó para su descendiente, estimada en diez millones de euros contantes y sonantes, amén de otras valiosas propiedades, y que lleva ya tiempo malgastando en drogas y caprichos parte de la fabulosa fortuna.

Aun conociendo la inconsciente actitud del cuitado, detenido varias veces por posesión y uso de cocaína, cada año, en la cuenta que tiene a su nombre en el banco, la SGAE le ingresa una importante cantidad, miles de euros en concepto de regalías por sus muchos discos registrados.

Camilo Sesto falleció el 8 de septiembre de 2019, a punto de cumplir setenta y tres años. Y la ciudad en la que vino al mundo, cuyo Ayuntamiento lo había ya nombrado Hijo Predilecto, aprobó el proyecto de un museo que llevará su nombre, el que tras meses y meses de espera va a abrir sus puertas dentro de pocas semanas. Está sito en la calle de El Camí, 44, en un edificio que fue un antiguo asilo en el pasado siglo. Contendrá más de mil piezas personales del cantautor, una selección del vestuario exhibido en Jesucristo Superstar, discos de oro y galardones de los muchos que recibió en su carrera de más de cincuenta años en activo, además de sus grabaciones, recortes de prensa y vídeos que se proyectarán de continuo en una de las salas.

También podrá verse el Mercedes-Benz que usaba. El edificio destinado al museo tiene una dimensión de 300 metros cuadrados y en su construcción se han invertido 650.000 euros, el sesenta por ciento financiado con fondos europeos. Tres clubes de fans han colaborado con la cesión de recuerdos del cantautor levantino, al que ya erigieron una escultura de bronce, inaugurada en septiembre de 2023 en las cercanías del ahora museo.