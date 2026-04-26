De los toneles de vino a nuestro idioma: el origen de 'a ojo de buen cubero'

En el español cotidiano es habitual recurrir a expresiones que resumen ideas complejas de forma sencilla. Una de ellas es a ojo de buen cubero, un refrán que se emplea cuando se quiere señalar que una medida o estimación se realiza sin instrumentos de precisión, basándose únicamente en la vista o la experiencia.

Un origen ligado a un oficio artesanal

El origen de la expresión se relaciona con el antiguo oficio del cubero, el artesano encargado de fabricar cubas, toneles o tinajas donde se almacenaban líquidos como el vino. Estos recipientes no solo eran contenedores, sino que también funcionaban como unidades de medida de capacidad.

En aquel contexto, no existían instrumentos estandarizados para medir con precisión el volumen de cada cuba. Por ello, la exactitud dependía en gran medida de la habilidad y la experiencia del artesano.

La importancia del buen ojo

La destreza del cubero era clave para conseguir que las piezas tuvieran capacidades similares entre sí. Esa capacidad de estimar medidas con precisión visual dio lugar a la idea del buen ojo, entendido como la habilidad para calcular sin necesidad de herramientas.

Con el tiempo, esta forma de trabajar se convirtió en una referencia popular, primero en el entorno rural y después en el lenguaje común.

Paso al lenguaje cotidiano

La expresión terminó incorporándose al habla general para describir cualquier tipo de estimación aproximada. Así, a ojo de buen cubero pasó a utilizarse fuera de su contexto original para referirse a cálculos hechos sin exactitud, solo con la percepción.

En el uso actual, convive con otras formas similares como a bulto, al tanteo o aproximadamente, todas ellas con el mismo valor de estimación no precisa.