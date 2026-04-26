La Vespa cumple 80 años: de Audrey Hepburn y Gregory Peck al movimiento mod

Las ruinas de la posguerra europea dejaron una Italia con la miseria en la mesa y el rostro flaco, quizá por eso la gente iba en bicicleta. Roma era menos eterna que nunca. La película Rufufú muestra con humor y ternura aquella pobreza que helaba a los hombres que tomaban frío de postre. Poco después, empezaba el cambio. Lo que allí se conoce como Il miracolo economico (el milagro económico italiano) cambió el pedaleo por un motor dentro de un chasis rojo, amarillo o blanco. Vespa nació en 1946 y este viernes cumplió 80 años.

La fábrica de Piaggio en Pontedera había sido bombardeada por albergar la producción aeronáutica durante el régimen de Mussolini. Enrico Piaggio le encargó al ingeniero Corradino D’Ascanio un vehículo ligero, económico y accesible: algo que pudieran pilotar "hombres, mujeres y hasta un cura en sotana", según la célebre expresión del propio Piaggio. La avispa tenía el color y la personalidad para dejar las bicicletas ancladas en la acera. Y a partir de ese momento Italia pasó de la escombrera al glamour de Marcello Mastroianni y el divismo.

La Vespa 98 fue el primer modelo.

El salto a la cultura de masas

El primer modelo, la Vespa 98 de 98 centímetros cúbicos, salió de aquella misma fábrica reconvertida. Según motorcycle.com, en 1946-1947 se vendieron alrededor de 2.500 unidades. Para 1950 la producción anual ya superaba las 60.000. Entre 1946 y 2021, Piaggio ha fabricado casi 19 millones de Vespas, según La Gazzetta dello Sport.

Pero aquello que le hizo conquistar la cultura de masas no procedía de sus anuncios coloridos, de recurrir a la imagen de Gilbert Bécaud para promocionarla en Francia o un cartel que señalase su precio accesible. Hubo tres reclamos que batieron cualquier campaña de publicidad: Audrey Hepburn, Gregory Peck y la propia ciudad de Roma. William Wyler dirigió la primera superproducción de Hollywood filmada íntegramente en los exteriores de la capital italiana. Vacaciones en Roma era la cinta en la que pasar unas vacaciones soñadas que se envolvían de aire mediterráneo, historia y belleza; y todo ello sobre una Vespa.

La Vespa vendía autonomía, ligereza, la posibilidad de deambular por la ciudad durante unas horas, con o sin rumbo fijo. Cuarenta años más tarde, Nanni Moretti convertiría su propia Vespa en el alter ego meditabundo de una Roma distinta en Caro diario, de manera que demostraba que el scooter podía servir también para reflexionar sobre el paso del tiempo.

Icono mod

A finales de los cincuenta surgió allí el movimiento mod: jóvenes de clase trabajadora enamorados de la elegancia continental, el jazz moderno, el soul y el rhythm and blues. Su emblema también fue el scooter, especialmente la Vespa, y su rival Lambretta.

La moto formaba parte de una propuesta estética tan esencial como el traje entallado o los zapatos. Los mods, enemigos mortales de los rockers, adornaban sus Vespas con docenas de espejos retrovisores y, de paso, en sutil burla a la normativa que exigía al menos uno. The Who y The Small Faces pusieron la banda sonora a aquella ola que, paradójicamente, hizo del ciclomotor scooter italiano un objeto muy british. Paradigma de la cultura mod es la ópera rock Quadrophenia, al igual que la película homónima. Motos, música y espíritu rebelde.

Del club de ‘vespistas’ a los museos

La Vespa siempre ha tenido la virtud de aparecer en cualquier parte. Salvador Dalí la decoró con su trazo y el nombre de Gala; se encuentra en el Museo Piaggio. Y es que la moto se ha usado en expediciones de aventura, como la ruta París-Dakar. A su vez, una unidad de 1955 forma parte de la colección permanente del MoMA de Nueva York, que se expone como una pieza de diseño puro. Hasta Barbie, un termómetro infalible de la cultura pop, ha tenido su Vespa.

El primer club de propietarios nació en 1949, apenas tres años después del debut. Hoy el Vespa World Club reúne a miles de socios en delegaciones de más de sesenta países. Para celebrar estos ochenta años, Piaggio ha presentado dos ediciones especiales —la Primavera 80th y la GTS 80th— en un verde pastel que remite a los colores de la posguerra. Y ha convocado a los vespistas de todo el mundo en Roma del 25 al 28 de junio, en lo que promete ser la mayor concentración de la historia del modelo.

Cabe preguntarse por qué perduran los iconos como este. En primer lugar, porque su diseño original era reconocible y prodigio de la eficiencia industrial, así como sus colores vivos que pueden verse en cualquier calle de cualquier ciudad europea. En segundo lugar, porque tuvo la fortuna —o la inteligencia— de cruzarse con los momentos justos: el cine de los cincuenta, la subcultura mod de los sesenta, el pop, la contracultura. Cada generación ha encontrado en él algo propio. Y, por último, porque son preciosas.