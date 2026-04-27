El sorprendente origen romano de la expresión 'dormirse en los laureles'

La expresión 'dormirse en los laureles' se utiliza en español para describir a quienes, después de alcanzar un logro importante, reducen su esfuerzo o se muestran conformistas. Es una forma habitual de advertir sobre el riesgo de relajarse demasiado tras el éxito.

Un símbolo de victoria en la Antigüedad

El origen de la locución se sitúa en la Antigua Grecia y en la Roma clásica, donde el laurel era un emblema asociado al triunfo. Con ramas de este árbol se coronaba a los vencedores de competiciones y certámenes como reconocimiento a sus méritos.

Ese elemento se convirtió en un símbolo de éxito y prestigio, vinculado a la idea de recompensa por el esfuerzo realizado.

De la celebración a la advertencia

Con el paso del tiempo, la imagen del laurel dejó de asociarse únicamente al triunfo para incorporar también una lectura más crítica. La idea de descansar sobre los logros alcanzados dio lugar a una interpretación vinculada a la pérdida de esfuerzo o de ambición. Esta evolución semántica fue consolidando la expresión con el sentido que se mantiene en la actualidad.

A lo largo de los siglos, la locución se fue incorporando a distintos registros literarios, especialmente a partir de la Edad Moderna. En ese periodo se utilizaba para describir conductas de conformismo tras el éxito en distintos ámbitos.

Uso actual en español

Hoy en día, 'dormirse en los laureles' se emplea en contextos laborales, académicos o personales para señalar la falta de continuidad en el esfuerzo tras alcanzar un objetivo.

Su uso se ha mantenido estable en el tiempo y sigue funcionando como una advertencia sobre la importancia de no bajar el nivel de exigencia tras el éxito.