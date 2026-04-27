Quién es quién en el Grado de Ciencias Políticas: los profesores que formarán a Leonor

El Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid para el curso 2024/2025 cuenta con un equipo docente que combina la máxima categoría académica con una presencia constante en el análisis público nacional. El claustro está compuesto por catedráticos, titulares y especialistas que cubren desde los fundamentos del pensamiento hasta las técnicas más avanzadas de investigación cuantitativa, asegurando que el alumno reciba una formación pegada a la realidad del poder y el dato.

Los rostros visibles del análisis político

Entre el profesorado destacan nombres habituales en los medios de comunicación por su capacidad de análisis. Pablo Simón, titular de Ciencia Política, coordina asignaturas clave como Fundamentos de Ciencia Política y Política y Comunicación. Por su parte, Lluís Orriols lidera el área de Análisis Electoral y Psicología Política, mientras que Sandra León se encarga de coordinar el estudio del Sistema Político Español. La presencia de estos perfiles garantiza una conexión directa entre la teoría de las aulas y la actualidad política que el alumno consume diariamente.

La hegemonía del dato y el pensamiento

La formación técnica corre a cargo de especialistas en metodología. Regina Kaiser y María Luz Durbán —catedrática— coordinan la Estadística Aplicada, un pilar que supone el mayor reto para los estudiantes de primer y segundo curso. En el plano de las ideas, el catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca dirige las asignaturas de Teoría Política y Tradiciones de Pensamiento, así como Problemas Contemporáneos, aportando la profundidad filosófica necesaria para entender las ideologías del siglo XXI.

Estructura y gestión pública

El grado también se apoya en expertos en la arquitectura del Estado. Antonio Natera coordina la Gestión y Administración Pública, además de la asignatura de Política Local, orientando a los alumnos hacia la alta dirección. El derecho, fundamental en este grado, está representado por figuras como la catedrática Ascensión Elvira Perales en Derecho Constitucional y María Nieves de la Serna en Derecho Administrativo, blindando el conocimiento jurídico de los futuros egresados.