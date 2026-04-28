La Fundación Villacisneros analiza si la independencia de Hispanoamérica fue un mal negocio

Este martes 28 de abril a las 19:30, la Fundación Villacisneros celebra la cuarta sesión del ciclo de conferencias sobre lo que supuso para España y para el mundo el descubrimiento de América.

En este nuevo encuentro se abordará bajo el título La independencia, ¿un mal negocio?, cuáles fueron las razones que provocaron la ruptura con la Corona en el siglo XIX y la retirada de España del continente americano, así como el mal negocio que, en líneas generales, supuso la independencia para aquellas naciones.

El acto tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell 10, e intervendrán Manuel Lucena Giraldo, doctor en historia de América, investigador del CSIC y miembro de la Academia Colombiana de Historia, Tomás Pérez Vejo, doctor en geografía e historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, además del columnista y profesor Gonzalo Figar.

Este acto se suma a los anteriores en los que la Fundación Villacisneros ha tratado la importancia del legado de España en Hispanoamérica.