Stephen King discute a Javier Negre en redes sociales: "Podría seguir..."

De todas las personalidades mundiales que podían haber contestado su publicación, seguro que Javier Negre no se esperaba que el rey del terror, el mismísimo Stephen King, convertido en el escritor más censurado durante el Gobierno de Trump, discutiera una de sus afirmaciones en redes. Claro que, dado el declarado antitrumpismo del autor de Maine y la naturaleza de la afirmación del español, tampoco extraña tanto.

Umm...Reagan got shot...Gerald Ford barely avoided it (twice)...JFK got his head blown off...ditto RFK...MLK...I could go on, but the point is the crazies are non-partisan. They're just nuts. https://t.co/oF5FeYdojW — Stephen King (@StephenKing) April 26, 2026

King se ha sumado al debate tras el nuevo intento de asesinato del presidente Donald Trump, y ha querido matizar las palabras de Negre, presente en la cena de corresponsales donde sucedió todo, sobre los intentos de asesinato de otros presidentes estadounidenses. El español, presente en la puerta pero no en el recinto, llegó a pedir que se "investigase" a los responsables de la organización.

La publicación en X iba en la misma línea: "¿Cuántas veces tuvo Barack Hussein un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Joe Biden un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Kamala Harris un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Hillary Clinton un intento de asesinato? La respuesta es 0, los demócratas son el partido de la violencia en América".

King, furibundo detractor de Trump y famoso ya por sus exabruptos contra el presidente, contestó con un "ehh... Reagan recibió un disparo... Gerald Ford apenas lo evitó —dos veces—... a JFK le volaron la cabeza... lo mismo con RFK (Robert F. Kennedy)... MLK (Martin Luther King)... Podría seguir, pero el punto es que los locos son no partidistas. Solo están chiflados", aclaró el escritor.