Torres, en el punto de mira por presuntas irregularidades en las exhumaciones del Valle de los Caídos

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público vinculado a las exhumaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo en el Valle de los Caídos y que se emitirá con un documental en la cadena pública RTVE.

Según la entidad, la denuncia se dirige contra los miembros de la Junta de Contratación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, así como contra los responsables de las empresas implicadas, por posibles delitos de prevaricación y fraude en contratos públicos.

La organización ha detallado que el contrato investigado, por importe superior a 345.000 euros, tenía como objeto la realización de análisis genéticos y la identificación de restos procedentes de las criptas del Valle de los Caídos a las que tuvo acceso Libertad Digital.

Según denuncia Abogados Cristianos, "este contrato fue adjudicado a la empresa CITOGEN SL a pesar de que no había presentado la oferta más económica, aun cuando el único criterio de adjudicación publicado era el precio (...) existía una propuesta casi 10.000 euros más barata que fue descartada sin que se haya hecho pública ninguna justificación técnica que explique esta decisión", señalan.

Libertad Digital con restos fósiles en el Valle de los Caídos.

Del mismo modo, la organización advierte de que "la empresa adjudicataria atravesaba una situación económica muy delicada en el momento de la adjudicación, con pérdidas, problemas de liquidez y antecedentes concursales" y, a pesar de ello, fue seleccionada para ejecutar un contrato de elevada cuantía financiado con dinero público.

La organización ha añadido que "apenas 35 días después de la adjudicación del contrato, el 100% de la empresa fue vendido a una sociedad del sector financiero (...) un cambio de control que, según la denuncia, no consta que haya sido debidamente comunicado ni justificado en el expediente público", alertan. Para la fundación, "esta sucesión de hechos plantea serias dudas sobre quién iba a ejecutar realmente el contrato y si la adjudicación se realizó con pleno conocimiento de que la empresa cambiaría de manos inmediatamente después".

Por todo ello, Abogados Cristianos ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue "en profundidad" el proceso de adjudicación, que requiera el expediente completo y que cite a declarar tanto a los responsables del Ministerio de Ángel Víctor Torres como a los representantes de las empresas implicadas.

"Estamos ante indicios muy graves que podrían apuntar a un caso de corrupción en la gestión de contratos públicos relacionados con el Valle de los Caídos. No es normal que se adjudique un contrato a una empresa más cara, con problemas económicos, y que a las pocas semanas cambie de dueño sin explicaciones", ha manifestado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.