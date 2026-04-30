Ya se conoce cuándo llega la nueva expansión de cartas Pokémon: Megaevolución-Oscuridad Absoluta

Anotad la fecha en el calendario: el próximo 17 de julio de 2026 llega a las tiendas Megaevolución-Oscuridad Absoluta, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon que promete sacudir el mercado.

Inspirada directamente en el contenido de Leyendas Pokémon: Z-A, esta colección trae de vuelta la espectacular mecánica de las megaevoluciones. Entre las joyas de la corona destacan Mega-Darkrai ex, que llega para dominar desde las sombras, y un Mega-Zeraora ex listo para fulminar rivales a base de descargas eléctricas. Pero no vienen solos: Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex también se unen a la fiesta para añadir nuevas capas estratégicas a las partidas.

¿Qué encontraremos en los sobres?

La expansión no escatima en coleccionismo ni en potencia:

6 Pokémon ex Megaevolución y 4 Pokémon ex adicionales.

y 4 Pokémon ex adicionales. Un despliegue artístico brutal con 11 cartas de rareza Rara Ilustración y 6 de Rara Ilustración Especial .

y . 18 cartas Rara Ultra para los que buscan lo más exclusivo de la colección.

Juega antes que nadie

Si no puedes aguantar hasta el estreno oficial, hay dos formas de adelantarse. Primero, en los torneos de Prelanzamiento físicos que arrancan el 4 de julio en tiendas locales. Segundo, en el mundo digital: la expansión aterrizará en JCC Pokémon Live (iOS, Android y PC) el 16 de julio, un día antes de su llegada a las estanterías, con recompensas especiales por inicio de sesión.