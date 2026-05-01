Lo que la RAE no te cuenta: el curioso motivo por el que mandamos a la gente a 'freír espárragos'

"Vete a freír espárragos" es una de esas frases del español coloquial que se utilizan para cortar una conversación o pedir a alguien que se marche, normalmente con un tono de ironía o enfado contenido. Aunque hoy su uso es casi automático, su origen se remonta a siglos atrás y está relacionado con el ámbito doméstico y la cocina.

Se trata de una locución documentada desde el siglo XVIII que ha permanecido en el habla cotidiana con un significado muy estable. De hecho, la Real Academia Española la recoge como una expresión coloquial usada para despedir a alguien con aspereza, enojo o sin miramientos, con variantes como "mandar a freír espárragos" o directamente "vete a freír espárragos".

Una salida irónica con origen doméstico

Las interpretaciones más extendidas sitúan el origen de la expresión en la preparación de los espárragos, un alimento presente en la cocina tradicional cuya elaboración requería tiempo y cierta dedicación. A partir de ahí, la frase habría surgido como una forma figurada de enviar a alguien a realizar una tarea tediosa o poco relevante.

"Era una manera indirecta y sarcástica de despachar a alguien sin decirlo de forma explícita", recogen las explicaciones sobre su uso histórico, en referencia a cómo este tipo de fórmulas se integraron en el lenguaje cotidiano como alternativas más suaves a expresiones más contundentes.

Con el paso del tiempo, la expresión se consolidó en el habla popular y se transmitió de generación en generación, manteniendo su sentido original.

Del uso popular al lenguaje actual

Más allá de su origen concreto, la expresión se enmarca dentro de un conjunto amplio de frases hechas del español que recurren a referencias domésticas o cotidianas para expresar rechazo de forma indirecta.

Formas similares como "anda a esparragar" han tenido presencia en el habla popular, aunque hoy son menos frecuentes. En todos los casos, el objetivo es el mismo: marcar distancia sin recurrir a un insulto directo.

"Vete a freír espárragos" ha logrado mantenerse en el uso actual precisamente por ese equilibrio entre el humor y la contundencia, lo que la convierte en una de las expresiones más reconocibles del idioma.