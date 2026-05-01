Por qué la locura de Don Quijote no es lo que parece según Cervantes

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha sigue generando nuevas lecturas y claves interpretativas más de cuatro siglos después de su publicación.

En este contexto, el catedrático Ciriaco Morón ha expuesto algunas de las claves esenciales para comprender la obra durante su intervención en el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio. Entre ellas, ha destacado la importancia de recuperar el significado del lenguaje de la época, la función de la ironía y la forma en que se construye la locura del protagonista desde una perspectiva literaria.

La lengua del Siglo de Oro como clave de lectura

Morón ha señalado que uno de los principales retos para el lector actual es la distancia lingüística con la obra. El Quijote fue publicado en 1605 y 1615, y muchas de sus expresiones han cambiado de sentido con el paso del tiempo.

"Hay que recobrar el lenguaje del tiempo, es decir, palabras y giros que han cambiado de sentido con los siglos", ha explicado el catedrático, subrayando la necesidad de ese ejercicio filológico para una lectura rigurosa.

Según ha detallado, este trabajo permite interpretar con mayor precisión los matices del texto y evitar lecturas anacrónicas. El catedrático ha puesto como ejemplo el propio título de la novela, donde se combinan referencias al estamento del hidalgo y a la construcción literaria del personaje.

Ironía y mirada crítica en Cervantes

Otro de los elementos centrales señalados por Morón es la ironía cervantina, que ha definido como una forma de inteligencia que permite observar la realidad con distancia crítica.

Cervantes introduce este recurso desde el propio prólogo, donde conviven la ambición literaria y la conciencia de los límites del autor. Esta tensión, según ha explicado, se mantiene a lo largo de toda la narración. "La ironía es precisamente un documento, un testimonio de la inteligencia humana, la capacidad de mirar la realidad con distancia", ha señalado el catedrático al analizar el Quijote.

En su intervención ha añadido que este recurso no es accesorio, sino estructural, y que ayuda a entender la posición del propio Cervantes frente al contexto literario de su época.

Ingenio, juicio y la construcción de la locura

En relación con don Quijote, Morón ha rechazado interpretaciones de tipo clínico o psiquiátrico. Ha explicado que la llamada locura del protagonista debe entenderse desde una perspectiva literaria y retórica.

Según su análisis, la inteligencia humana combina el ingenio, como capacidad de invención, y el juicio, como facultad de discernir lo real. En el personaje, ha indicado, se produce un desequilibrio entre ambas funciones.

"A don Quijote se le rompe la inteligencia, le queda el ingenio suelto pero sin juicio", ha explicado el catedrático, en referencia a la construcción del personaje.

Esta lectura permite entender su comportamiento como parte de un sistema narrativo en el que la imaginación y la realidad entran en conflicto constante.

Autoría, ficción y evolución del relato

Morón también ha abordado el juego de voces narrativas del Quijote, en el que destaca la figura de Cide Hamete Benengeli como recurso de ficción que introduce una supuesta autoría externa.

Asimismo, ha recordado la importancia de la segunda parte apócrifa firmada por Avellaneda, que llevó a Cervantes a replantear su obra y reforzar su posición como autor de la continuación auténtica.

"Para mí tan solo nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir", ha citado el catedrático, en referencia a la consolidación de la autoría cervantina en la segunda parte.

En este proceso, ha señalado, se aprecia una evolución en la conciencia literaria de Cervantes, que pasa de una posición más insegura en la primera parte a una mayor afirmación autoral en la segunda.