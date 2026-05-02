De proteger la comida a evitar desgracias: la historia detrás de 'por si las moscas'

La locución por si las moscas se utiliza en español para justificar una acción preventiva, incluso cuando no hay un riesgo evidente. La Real Academia Española la recoge como una expresión coloquial equivalente a "por si acaso, por lo que pueda suceder", plenamente asentada en el uso cotidiano.

Detrás de esa aparente simplicidad se esconde una evolución histórica que arranca en la vida rural y en una preocupación muy concreta: evitar problemas antes de que aparezcan.

Cuando proteger la comida era una necesidad

En la Edad Media, especialmente entre los siglos XIII y XIV, las moscas no eran solo una molestia doméstica. En ausencia de refrigeración, podían contaminar alimentos y facilitar la transmisión de enfermedades como infecciones intestinales o epidemias que afectaron con fuerza a distintas regiones europeas.

En ese contexto, era habitual cubrir la comida con telas, recipientes o cestas de mimbre para evitar que los insectos se posaran sobre ella. De esa práctica cotidiana habría surgido la expresión, usada literalmente como advertencia preventiva ante la presencia de estos insectos.

Del peligro cotidiano al símbolo cultural

Con el tiempo, las moscas dejaron de ser solo un problema higiénico para convertirse también en un elemento cargado de simbolismo. En la cultura medieval se asociaban a lo impuro, lo inquietante o incluso a señales de desgracia, reforzando su papel como referencia a lo inesperado o indeseado.

Ese trasfondo ayudó a que la expresión ampliara su significado, pasando de un gesto práctico a una forma de hablar del riesgo en sentido general.

De la vida rural al lenguaje actual

Ya en el siglo XIX, la frase empieza a aparecer en textos costumbristas y en el habla popular con un sentido más figurado. La prevención concreta frente a los insectos se diluye, pero se mantiene la idea de actuar "por si acaso".

"Por si las moscas, como dicen los chicos de la calle", recogían algunas publicaciones de la época, lo que refleja que la expresión ya estaba plenamente integrada en el lenguaje cotidiano.