Muere Cruz Novillo, creador de símbolos como el escudo de Madrid o el emblema del PSOE

El diseñador gráfico José María Cruz Novillo ha fallecido este sábado a los 89 años, según ha informado el medio especializado Gràffica. Su trayectoria profesional dejó una huella destacada en la identidad visual de instituciones públicas, empresas privadas y proyectos culturales en España.

Nacido en Cuenca en 1936, Cruz Novillo comenzó su carrera en 1958 en Publicidad Clarín. En 1965 fundó su propio estudio, desde el que desarrolló una amplia producción gráfica que abarcó distintos ámbitos, desde el empresarial hasta el institucional y el cultural.

A lo largo de décadas de trabajo, firmó algunos de los logotipos más reconocibles del país. Entre ellos se encuentran los de Correos, Renfe, la Policía Nacional, el Tesoro Público, Endesa o la Fundación ONCE, así como cabeceras de prensa como El Mundo, Diario 16 o El Economista y emisoras como COPE.

Autor de símbolos institucionales y políticos

En el ámbito institucional, Cruz Novillo diseñó la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, dos elementos que forman parte de la imagen oficial de la región. También desarrolló el conocido emblema del puño y la rosa del PSOE, utilizado por el partido en su comunicación política.

Su trabajo se extendió igualmente al sector financiero. Fue el responsable del diseño de las series de billetes de pesetas emitidas por el Banco de España entre 1978 y 1985, una etapa en la que su labor alcanzó una gran difusión pública.

Vinculación con el cine y las artes

Además de su faceta como diseñador, Cruz Novillo participó en el ámbito cultural con la creación de carteles para películas del cine español. Entre sus trabajos figuran los de El espíritu de la colmena, El sur, La escopeta nacional, Los lunes al sol, Barrio o Deprisa, deprisa.

Su actividad artística incluyó también la pintura, la escultura y el grabado. A partir de los años noventa desarrolló las denominadas obras "cronocromofónicas", una línea de investigación en la que combinaba color, sonido, tiempo y estructura.

Reconocimientos a su carrera

La trayectoria de Cruz Novillo fue reconocida con diversos galardones. Recibió el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012. Además, fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y obtuvo el premio Laus de Honor en 2023.

Su figura también fue objeto del documental El hombre que diseñó España (2019), dirigido por Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya, que repasaba su contribución al diseño contemporáneo.

Actividad hasta sus últimos años

En su etapa final, mantuvo su actividad profesional a través del estudio Cruz más Cruz, junto a su hijo Pepe Cruz, continuando su trabajo en el ámbito del diseño.