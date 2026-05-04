Beatriz Arias y el síndrome del impostor: "Somos una generación preparada que duda de si merece estar donde está"

Beatriz Arias (León, 1984) ha recorrido los entornos más modernos de la comunicación y la tecnología. Ha trabajado en Twitter cuando se llamaba Twitter y vivió el proceso de adquisición cuando Elon Musk compró la compañía. La X le obligó a tomar otros rumbos. Pero en la red social fue directora de Alianzas Estratégicas, donde tenía que colaborar con famosos o deportistas con el fin de que sacaran el máximo partido a la plataforma, además de gestionar los grandes acuerdos de contenido. Desde 2023 es directora de Negocio Social Media en el grupo Atresmedia.

Soy la nueva es su primera novela y narra las aventuras, con mucho humor, de una joven, Antía, que alcanza el puesto que siempre había querido. Amor, desencuentros, vida empresarial y mucha ironía son las bases de esta novela. El resultado es una radiografía generacional del mundo corporativo contada desde dentro.

P: Soy la nueva tiene mucho de crónica generacional. ¿Cuándo empezaste a escribir?

R: A lo largo de mi trayectoria siempre me rodeé de cuadernos y diarios donde iba apuntando la crónica de todo lo que me sucedía, para no perder esos pequeños detalles. Un buen día decidí que eso podía cobrar forma en la piel de mi protagonista. Me pareció oportuno contar esos retos y esas grandes oportunidades a las que tiene acceso alguien que trabaja en una corporación global: la mezcla de culturas, los procesos de incorporación, la exigencia, los viajes. El proceso de escritura me llevó un par de años.

P: ¿Cómo describirías a Antía Montes?

R: Antía Montes es soñadora, buena amiga y también es un poco patosa.

P: ¿En qué se diferencian Beatriz Arias y Antía Montes?

R: Antía y yo somos las dos muy periodistas, pero en otras cosas es totalmente diferente a mí. Te diría que es mucho más patosa que yo. Y luego creo que llega un momento en la historia en el que tiene demasiados frentes abiertos. Yo, por supuesto, he tenido también momentos de mucha incertidumbre, pero creo que nunca se me han juntado tantos frentes como a ella.

P: Antía Montes tiene treinta y dos años, sobradamente cualificada pero duda de si merece estar donde está. ¿Es el síndrome del impostor la marca de nuestra generación?

R: Sí, es esa idea constante de que en cualquier momento te van a descubrir, que te van a decir: "Te hemos pillado y te tienes que ir". Es algo muy presente. Probablemente se deba a una mezcla de muchos ingredientes. Somos una generación altamente preparada, con formación universitaria, másteres y dominio de idiomas.

P: ¿Estamos ante un nuevo modelo de trabajo?

R: Vivimos una circunstancia laboral que no tenían las generaciones anteriores: nos movemos, cambiamos de rol con mucha más frecuencia. Eso te expone más al cambio y hace que ese cambio sea más frecuente no solo al principio de la carrera, sino después, cuando ya tienes una posición más madura. Antía pertenece a esa generación de mujeres muy preparadas que se autoexigen y que dudan de su propia legitimidad precisamente cuando llegan a donde querían llegar.

P: Al revisitar esos años para escribir el libro, ¿sientes nostalgia?

R: Siento felicidad. Me siento una gran afortunada. No lo llamaría nostalgia porque ahora tengo otras oportunidades en mi presente y también las estoy disfrutando mucho. Sobre todo, siento agradecimiento.

P: ¿Y qué les dirías a esos novatos que sienten ese síndrome del impostor?

R: Que soñar, visualizar, atraer, es la clave de todo. Nosotros somos quienes nos ponemos nuestros propios límites. Think big (piensa a lo grande), como dicen los americanos. Porque como mínimo vas a aprender. Por supuesto que habrá momentos con muchos retos, más complejos, pero como mínimo vas a aprender. Para mí eso es salir siempre ganando.

P: La novela también aborda una crisis reputacional y un episodio de abuso de poder. ¿Tiene hoy más peso el juicio público que el mérito?

R: Creo que el mérito continúa teniendo su espacio y su visibilidad, y creo que en los últimos tiempos estamos haciendo las cosas bien dándole visibilidad a los éxitos que merecen ser celebrados. Pero el juicio está ahí, todos somos un poco responsables de cómo nos comportamos. Me apetecía analizar cómo reaccionamos ante un supuesto abuso de poder: las compañeras, las amigas, pero también los hombres que apoyan a la persona afectada.

P: En la novela aparece Karen Loftus, una directiva que guía a la protagonista. ¿Qué querías reivindicar con ese personaje?

R: Con Karen me interesaba destacar que ya existen grandes referentes femeninos que han llegado arriba del todo, pero que esa profesionalidad no les impide ser cercanas. Ella mantiene una relación muy profesional con Antía, pero también la coge de la mano y le da buenos consejos. Creo que entre mujeres en cargos directivos nos estamos ayudando cada vez más. Hemos encontrado muchas mujeres que no tienen por qué ser amigas tuyas y sin embargo te dan la mano porque quieren que cada vez seamos más.

P: ¿Qué diferencia a un líder de un jefe?

R: El liderazgo no está reñido con la cercanía. Puedes exigir y, al mismo tiempo, guiar, apoyar y ayudar a crecer.

P: Trabajaste en Twitter durante la época de la adquisición de Elon Musk. ¿Cuánto de esa experiencia hay en el libro?

R: Muchos de los colegas con los que coincidí en aquella etapa me dicen que el libro refleja las verdaderas tripas de este tipo de compañías, que es muy fiel a la realidad. Y también me dicen que se lo toman como un homenaje a todos esos años en los que coincidimos, porque éramos como una pequeña familia. Hay mucho de inspiración en todos esos colegas que compartimos ese máster acelerado que suponía trabajar allí, entre los veinte y los treinta años, en nuestro momento de mayor inquietud profesional.

P: ¿El humor era imprescindible para contar todo esto?

R: Para mí era clave. Hay una parte fundamental en saber reírse de uno mismo, porque cuando te ríes aligeras las cosas. Me importaba mucho que Antía tuviera esa voz consigo misma y que los lectores tuvieran acceso a sus pensamientos, esa parte exclusiva. Y luego está la retranca gallega, que ella lleva consigo en cualquier etapa de su vida. Tan importante como la mirada feroz ha sido el humor ácido.

P: ¿Y el fracaso?

R: El fracaso forma parte de jugar y de atreverse. Y muchas veces no depende de ti: puede depender del momento, del lugar, de una estructura fallida. Con los fracasos hay que ser consciente de que no todo depende de uno y de que a veces son necesarios para reevaluar la dirección. Yo probablemente no lo llamaría fracaso. Lo llamaría oportunidad.

P: Para terminar: del cero al diez, ¿cuánto hay de Beatriz en Antía?

R: Depende del capítulo. Hay cosas que la gente puede imaginar que son ficción pero que probablemente son las que más se acercan a la realidad. Te diría un tres sobre diez.