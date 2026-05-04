De la enfermedad a la suerte, el curioso origen de 'tener potra' que seguramente desconocías

Tener potra o exclamar ¡qué potra! es una expresión habitual en el español coloquial para referirse a la buena suerte, especialmente cuando algo favorable ocurre de manera inesperada o por puro azar. Se emplea en contextos muy diversos, desde una jugada afortunada hasta un premio inesperado, siempre con la idea de que el resultado no depende del mérito, sino de la casualidad. Sin embargo, su origen no tiene relación inicial con la fortuna, sino con un término médico que hoy ha desaparecido prácticamente de ese uso.

De una dolencia médica al uso popular

Según recoge la Real Academia Española, potra designaba originalmente una hernia. En su uso antiguo, se trataba de una afección física que podía resultar dolorosa y que se manifestaba con mayor intensidad en determinadas circunstancias del cuerpo o del entorno.

Con el paso del tiempo, se observó que algunas personas que la padecían notaban un aumento de molestias cuando se producían cambios meteorológicos, como variaciones de presión o la llegada de lluvias. En un contexto rural, esta sensibilidad fue interpretada de forma práctica, ya que podía servir como indicio para anticipar cambios en el tiempo, algo relevante en actividades agrícolas.

Del aviso del tiempo a la idea de suerte

Esa utilidad indirecta acabó generando una reinterpretación del término. Lo que en origen era una dolencia pasó a asociarse, de forma progresiva, con una especie de 'ventaja' o capacidad especial vinculada a la anticipación de lo inesperado. Desde ahí, la evolución semántica llevó a desvincular completamente la palabra de su sentido médico.

Así, tener potra terminó consolidándose en el lenguaje popular como sinónimo de buena suerte, especialmente aquella que aparece sin planificación ni mérito aparente. Hoy sigue plenamente vigente en el habla cotidiana para describir situaciones afortunadas que ocurren de manera casual.