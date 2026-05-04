Medio siglo defendiendo el patrimonio español

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acoge, hasta el domingo 24 de mayo en su sede ubicada en el número 63 de la calle Hortaleza, la exposición conmemorativa itinerante "50 Aniversario de Hispania Nostra. Medio siglo de acción en defensa del patrimonio cultural y natural".

Hispania Nostra, asociación si ánimo de lucro que trabaja desde 1976 en la defensa, promoción y estudio del patrimonio cultural y natural español, destaca por iniciativas que ya son emblemáticas como su Lista Roja de elementos históricos y culturales en peligro o sus Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas. Unas acciones que dejan patente su compromiso con la participación ciudadana y con la conservación de elementos valiosos e importantes que son de todos nosotros.

La muestra, que después de Madrid recorrerá diversos puntos de la geografía nacional, cuenta con el mecenazgo de la Fundación ACS y el apoyo de Acción Cultural Española y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Forma parte del programa de celebración que también incluye ciclos de conferencias, jornadas jurídicas y publicaciones. Un merecido homenaje que sirve para exponer la dilatada trayectoria de la entidad y que invita a reflexionar sobre el papel del patrimonio como memoria compartida, responsabilidad colectiva y herramienta para una comprensión adecuada del presente.

El portavoz del comité científico de la Lista Roja de Hispania Nostra, Víctor Antona, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, afirma que "estamos satisfechos y orgullosos como asociación por la capacidad de respuesta que tiene la sociedad ante todos los problemas, tenemos muchísima más fuerza como sociedad de la que aparentemente pudiera parecer". Respecto a la Lista Roja de la entidad, Antona detalla que "funciona muy bien y es un relejo perfecto de esa asunción de responsabilidad por parte de la sociedad. Nosotros recogemos lo que los particulares y los ayuntamientos nos remiten respeto a los problemas que tienen en sus municipios". Aludiendo a los alrededor de 1.600 elementos incluidos en la lista, este proceso consigue "restaurar o detener el deterioro, que es tan importante como las propia restauración. Primero asumimos el problema, en segundo lugar lo identificamos y vemos cuáles son las mejores vías de solución y las alternativas que tenemos a nuestro alcance y, a partir de ahí, actuamos en un sentido muy positivo. Todo eso ha mejorado sustancialmente en los últimos 40 años". Víctor Antona también ha destacado que "el patrimonio nos define porque nosotros somos la consecuencia de la Historia y la Historia se refleja en ese patrimonio, el cual además constituye un elemento de riqueza y genera actividad económica".

Un legado vivo a mantener

La exposición está enfocada a presentar nuestro patrimonio como un legado vivo vinculado a los territorios, comunidades y personas que velan por su conservación. Incluye elementos audiovisuales e interactivos que analizan la relación existente entre sociedad, cultura e identidad. Además, subraya la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la protección del patrimonio natural e histórico

El recorrido profundiza en las iniciativas más características de Hispania Nostra, con las que la entidad ha conseguido establecer colaboraciones fructíferas entre la ciudadanía y las instituciones para hacer efectiva la necesaria conservación patrimonial.

Tal es el caso de la Lista Roja. Creada en 2007, funciona como canal de participación social para identificar y visibilizar bienes culturales y naturales en riesgo de desaparición, destrucción o alteración de sus valores, y para activar un llamamiento a la acción dirigido a su recuperación.

Por otro lado, también se destacan los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas, que reconocen aquellas intervenciones innovadoras y sostenibles que sirven como ejemplo de compromiso con el legado natural y cultural y como referente para el futuro.

La presidenta de Hispania Nostra. Araceli Pereda, expresó en la inauguración de la muestra que "esta exposición es una forma de mirar hacia atrás para reconocer todo lo que se ha avanzado, pero también de mirar hacia adelante y recordar que la defensa del patrimonio sigue siendo una tarea imprescindible".

Hispania Nostra, con esta exposición, acerca al público los principios que han guiado su labor desde su puesta en marcha subrayando la defensa del patrimonio como riqueza colectiva, la importante participación de la sociedad en su conservación y la necesidad de transmitir este compromiso a las nuevas generaciones. Tras su estancia en Madrid, la muestra viajará por diversas localidades del país.