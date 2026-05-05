Javier Romero Jordano y Diego Sánchez de la Cruz presentan en esRadio su libro de Morante: "Hay momentos desgarradores"

El periodista de Libertad Digital, Javier Romero Jordano, y el analista económico, Diego Sánchez de la Cruz, han presentado el libro Morante, del calvario a la gloria (Jarana) en Es la Mañana de Federico, en esRadio. Una obra que se ha convertido en la más vendida de Amazon en la categoría de no ficción. El ensayo es una reflexión de fondo sobre la figura del torero Morante de la Puebla y la trascendencia cultural de su tauromaquia en la actualidad.

Andrés Amorós ha recordado que las 70 fotografías que componen el libro "son estupendas". "Diego Sánchez de la Cruz es especialista en la economía del toro y Javier Romero Jordano es descendiente de el Guerra", ha descrito. También ha insistido en "la actualidad" del libro y el recorrido que dibuja a través de la trayectoria de Morante de la Puebla. "Es un libro de historia del toreo", ha explicado. "Que un torero del tipo de Morante toree 100 corridas significa que ha cogido la responsabilidad del toreo", ha señalado.

En relación con los problemas de salud mental que padece el diestro de la Puebla, Amorós ha afirmado que "la superación de una tragedia supone una apoteosis". "Para los de edad es el resumen de muchas tauromaquias, y para los jóvenes es algo que no han visto nunca", ha comentado. Asimismo ha subrayado que el "libro está muy bien documentado".

Por su parte, Federico Jiménez Losantos ha apuntado que Morante "tiene una revelación y trata de transmitir el toreo". Romero Jordano, en relación con la tauromaquia que ha heredado Morante, la de Joselito el Gallo, ha recordado que "ha comprado el despacho de Joselito" y ha insistido en que se trata del mejor torero que hay en la actualidad.

Una temporada para el recuerdo

Sánchez de la Cruz ha explicado que "hemos tenido que rascar un poco para obtener la autorización de Morante para conseguir las fotografías", algo que ha enriquecido mucho el libro y le otorga ese carácter más llamativo. "Todo ese apéndice fotográfico lo hemos cuidado mucho", ha añadido. "Verdaderamente estamos ante una temporada tan histórica que podemos darle al lector la posibilidad de leerla y recrearla", ha aseverado.

Romero Jordano ha recordado que ha visto a Morante "toda la vida". "De pequeño recuerdo acercarme y decirle: 'No ha estado mal, Morante'". "Yo siempre he sido morantista, incluso en las peores faenas", ha dicho. "Yo lo defendía, pero ahora tenemos los argumentos". Sánchez de la Cruz ha apuntado, asimismo, que "no es un libro cerrado, aunque gire en torno a 2025". En ese sentido, la obra trasciende la temporada de 2025 para ahondar en la importancia de la enfermedad mental que sufre el torero. "Morante arrastra problemas mentales desde hace dos décadas. Hay momentos desgarradores", ha relatado.

Y es que el libro también recoge testimonios fundamentales para comprender la tauromaquia de Morante. Entre ellos, aquello que le dijo el torero a su cuadrilla cuando, el 12 de octubre de 2025, se cortó la coleta.

Federico Jiménez Losantos ha comentado que "Morante encuentra los caracteres ocultos de la bravura a través de la irracionalidad", una realidad que le ha permitido conseguir las faenas apoteósicas de otros momentos. "Es Joselito y además Belmonte", ha concluido.