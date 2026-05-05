La historia detrás de 'salvarse por los pelos' que pocos conocen

Durante siglos, los barcos fueron uno de los principales medios de transporte, comercio y guerra. En ellos trabajaban numerosos marineros que, en muchos casos, no sabían nadar, lo que aumentaba el riesgo en situaciones de caída al mar.

Las travesías implicaban peligros constantes: tormentas, maniobras complejas o simples descuidos podían provocar que un tripulante terminara en el agua. En ese contexto, cualquier recurso que facilitara el rescate resultaba fundamental.

El cabello como recurso de rescate

Una de las prácticas habituales consistía en dejarse el pelo largo. Lejos de ser una cuestión estética, tenía una utilidad concreta: si un marinero caía al mar, sus compañeros podían agarrarlo por la cabellera para izarlo de nuevo a bordo.

Este gesto permitía actuar con rapidez en situaciones de emergencia, cuando cada segundo era clave. El cabello facilitaba tanto la localización de la persona en el agua como su sujeción durante el rescate.

Del mar al lenguaje cotidiano

A partir de estas situaciones, comenzó a utilizarse la expresión 'salvarse por los pelos' para describir casos en los que alguien lograba evitar un desenlace negativo por muy poco margen.

Con el paso del tiempo, el dicho se extendió más allá del ámbito marítimo y pasó a formar parte del lenguaje cotidiano, aplicándose a contextos muy diversos: desde evitar un accidente hasta librarse de una situación comprometida en el último momento.