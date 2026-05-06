Acuerdo histórico para proteger el acueducto de Segovia

El acueducto de Segovia, el legado romano mejor conservado de España y el primer elemento de ingeniería en ser declarado Monumento Nacional, será revisado periódicamente tras el protocolo firmado entre Gobierno, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León.

Con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, el acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento, vigilancia y control, con sede en Segovia, que se reunirá al menos dos veces al año para definir actuaciones, evaluar resultados y proponer nuevas intervenciones en el colosal monumento.

Estará integrada por representantes de las tres administraciones y contará con apoyo técnico, además de asumir la supervisión de los proyectos y la posible incorporación de nuevas entidades colaboradoras, públicas y privadas, para garantizar el mantenimiento del Acueducto más allá de intervenciones puntuales y específicas.

En 1992, después de ocho años de intervenciones, finalizó la última gran restauración del gigantesco viaje de agua que los romanos construyeron a comienzos del siglo II para abastecer a Segovia, y que en su parte central, con dos arcadas, describe una altura de casi treinta metros sobre el antiguo zoco árabe, hoy plaza del Azoguejo.

Primeras iniciativas

Entre las primeras iniciativas planteadas figura la redacción de un Plan Director, basado en un documento previo de 2012, así como la ejecución del proyecto de restauración de los pilares 0 al 6 y de las pilas 69 y 70, que serán analizados por un grupo técnico específico de prevención y conservación.

Se trata de una gestión "integral, digital y participada" del patrimonio, basada en la corresponsabilidad institucional, ha explicado el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, quien ha garantizado desde la Junta los recursos económicos "que sean necesarios" para contribuir a la conservación.

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha recordó que el Ministerio ya ha destinado 400.000 euros en la actual legislatura —2023-2027—, mediante aportaciones anuales de 100.000 euros para la conservación del Acueducto que hasta 1973, a raíz de una intervención, siguió llevando agua aunque no para abastecimiento.

La primera gran restauración data de la época de los Reyes Católicos para reparar destrozos ocasionados durante la invasión musulmana en una obra de ingeniería civil que, entre finales del XIX y comienzos del XX, con el acometimiento de aguas en Segovia, cambió su condición de obra pública por la de símbolo histórico y cultural.