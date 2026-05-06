El Instituto de las Mujeres, organismo del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha anunciadoque va a gastar otros 300.000 euros en subvenciones para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las prácticas artísticas y la cultura comunitaria para este año 2026.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está dirigida, por un lado, a personas físicas, que deberán ser mayores de edad, sin importar la nacionalidad y ser residentes en España, además de poseer un dominio oral y escrito del español, y desarrollar el proyecto en territorio nacional.

Además, también podrán acceder a las subvenciones entidades de naturaleza jurídica privada, tanto asociaciones como otras entidades jurídicas privadas sin ánimo de lucro siempre que se enfoquen en el ámbito cultural y tengan la finalidad de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, en el supuesto de que se trate de entidades que no sean solamente de mujeres.

Perspectiva de género

Eso sí, el anuncio de Igualdad recoge la exigencia de que al menos el 70% de las personas que integran la Junta Directiva de la entidad u órgano de poder decisorio sean mujeres, a menos que se trate de entidades exclusivamente constituidas por mujeres y que así conste en sus estatutos.

La concesión de estas subvenciones para el fomento de la igualdad de género está destinada a la promoción de la creación artística con perspectiva de género en el marco de procesos comunitarios a través de las artes visuales, el cine o audiovisuales, la música, las artes escénicas, performativas o cualquier manifestación artística o cultural que promueva prácticas colaborativas especialmente con mujeres o niñas.

La cantidad total destinada a estas ayudas es de 300.000 euros y la financiación de cada proyecto se realizará por un importe mínimo de 5.000 euros y un máximo de 20.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el BOE y finalizará a las 14:00 del último día de presentación.