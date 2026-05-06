Muere la periodista Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de 'El País'

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) falleció este martes a los 75 años, según desveló El País, después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976.

En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico, cargo que ostentó hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Además, trabajó en la sección de investigación de El País, donde creó la sección Mujeres.

Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del Grupo Prisa. En sus últimos años, se dedicó a una columna semanal en Ideas, en El País, y a colaborar con la cadena SER en el programa Hoy por Hoy.

Reconocimientos

Por su labor, recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière o el Premio Ortega y Gasset.

En su discurso de aceptación del Premio de Ética Periodística Aurelio Martín, la periodista confesó que el oficio no resultaba "tan complicado", si bien remarcó que exigía "un compromiso" que, a su juicio, "nunca se debe perder" y debe estar siempre en la lucha contra la desinformación.