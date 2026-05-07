El curioso origen agrícola de la expresión 'a voleo' que desconocías

La expresión "a voleo", utilizada para describir algo hecho sin planificación o al azar, tiene su origen en el ámbito agrícola, en una práctica tradicional empleada durante la siembra de los campos y recogida por la Real Academia Española (RAE).

Lanzar semillas sin control

Durante siglos, los agricultores recurrieron a un método que consistía en lanzar las semillas a puñados al aire, dejando que cayeran de forma dispersa sobre la tierra. Esta técnica, conocida como "volear", no seguía un orden concreto ni determinaba el lugar exacto en el que crecería cada planta.

El sistema permitía cubrir grandes superficies con rapidez, aunque sin precisión, dejando el resultado en gran medida al azar. La RAE recoge la locución "a, o al, voleo" con el sentido de sembrar esparciendo la semilla al aire.

Del campo al lenguaje cotidiano

A partir de esta práctica surgió la expresión "a voleo", que pasó al lenguaje coloquial con el significado de realizar algo de manera arbitraria o sin criterio. La propia RAE amplía este uso para referirse también a acciones sin planificación ni orden.

En el uso cotidiano, la expresión se aplica a situaciones muy variadas, desde decisiones improvisadas hasta tareas hechas sin método, manteniendo siempre la idea de falta de control o planificación. En el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol, un disparo a voleo describe un golpeo del balón en el aire, sin preparación previa y confiando en la inmediatez de la acción.

Junto a esta forma, existe también la locución "en un voleo", empleada en algunas zonas para indicar rapidez o facilidad con la que se realiza una acción: "En un voleo lo dejamos listo". En estos casos, el matiz cambia ligeramente, asociándose más a la rapidez que al desorden, aunque comparten el mismo origen léxico.