El museo oculto en el centro de Madrid dedicado al mayor genio de la historia

El Museo Leonardo da Vinci de Madrid reúne réplicas de sus inventos y obras realizadas de forma artesanal y se ha consolidado como uno de los seis espacios permanentes dedicados al artista en el mundo. Su director, Pedro Macarro, ha explicado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio el origen y desarrollo de este proyecto cultural ubicado en pleno centro de la capital.

El espacio surge a partir de una colección creada por una fundación de Palma de Mallorca que, tras décadas de trabajo, tuvo que cerrar. "Esto no se puede perder, lo tiene que ver todo el mundo", ha señalado Macarro al recordar el momento en el que decidió trasladar la exposición a Madrid.

Un recorrido por las grandes áreas de Leonardo

El museo está estructurado en seis salas temáticas que recorren las principales disciplinas abordadas por Leonardo da Vinci: el vuelo, la navegación, la guerra, la ingeniería civil, las proporciones humanas y la obra pictórica.

Entre las piezas expuestas figuran réplicas de inventos como el doble casco para barcos, el traje de buceo o distintos sistemas mecánicos que siguen teniendo influencia en la actualidad. También se incluyen reproducciones de sus obras más conocidas, como el Hombre de Vitruvio.

"Cada sala muestra una forma distinta de entender el mundo a través de la mente de Leonardo", subraya Pedro al explicar la estructura del recorrido expositivo.

Cinco años de trabajo artesanal

Todas las piezas han sido elaboradas de forma manual por artesanos especializados, utilizando materiales inspirados en los originales y respetando los diseños del propio Leonardo.

El proceso de creación se ha prolongado durante años debido a la complejidad y el nivel de detalle de cada pieza. La prioridad, según el equipo del proyecto, ha sido mantener la fidelidad histórica y técnica de los inventos.

"Lo que se ha requerido es mucha paciencia y minuciosidad", ha explicado el director del museo, que ha destacado el trabajo artesanal como uno de los pilares de la exposición.

La mente de Leonardo como eje central

Más allá de los inventos, el museo pone el foco en la capacidad intelectual del artista renacentista y en la diversidad de sus conocimientos.

El recorrido busca mostrar cómo Leonardo abordó disciplinas muy diferentes con una misma lógica de observación y análisis, desde la ingeniería hasta el arte.

"Lo que fascina es la mente, cómo una sola persona pudo idear tantas cosas diferentes", ha subrayado Macarro, que insiste en que ese es el verdadero hilo conductor de la exposición.

Un espacio vivo en el centro de Madrid

Situado a pocos metros de la Gran Vía, el museo ha recibido miles de visitantes desde su apertura, muchos de ellos turistas que acceden al espacio de forma espontánea al pasar por la zona.

La ubicación ha convertido el recinto en un punto de interés cultural dentro de uno de los principales ejes turísticos de la ciudad, con un flujo constante de público durante todo el año.

"Está entrando muchísima gente que simplemente pasa por la calle y decide entrar", ha explicado su director al valorar la acogida del público.

Actividad cultural y proyección internacional

El museo está concebido como un espacio dinámico que acoge conferencias, talleres y actividades culturales, además de la exposición permanente.

Cuenta con una sala habilitada para encuentros profesionales, presentaciones y pequeños eventos culturales, lo que permite ampliar el uso del espacio más allá de la visita expositiva.

"Queremos que sea un lugar vivo, donde se pueda aprender y también compartir conocimiento", apuntan desde la dirección del museo.

Además, el proyecto trabaja en posibles acuerdos de colaboración con instituciones italianas vinculadas a Leonardo da Vinci, con el objetivo de impulsar intercambios y actividades conjuntas.