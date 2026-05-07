Lo nunca visto en Corea del Sur: ordenan discípulo budista a un robot

Lo que van a leer es real. En Corea del Sur se acaba de ordenar como monje budista a un robot. No es broma. Ha ocurrido esta misma semana. Su nombre es Gabi, mide poco más de 1,30 metros y es una unidad Unitree G1.

Este fue el momento:

A unique ordination ceremony was held at Jogyesa Temple in Seoul on May 6 — for a humanoid robot. Standing about 130cm tall, the robot "GI" was given the Dharma name "Gabi" and formally ordained as a Buddhist disciple. pic.twitter.com/FG46q3Lx98 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 6, 2026

"Se celebró una ceremonia de ordenación única en el Templo Jogyesa en Seúl el 6 de mayo —para un robot humanoide. Con una altura de aproximadamente 130 cm, el robot 'G1' recibió el nombre del Dharma 'Gabi' y fue ordenado formalmente como discípulo budista", reza el tuit donde se suben las imágenes.

El Unitree G1 es un robot humanoide avanzado desarrollado por la empresa china Unitree Robotics. Es uno de los modelos más compactos, flexibles y asequibles del mercado, diseñado tanto para tareas domésticas como para investigación en inteligencia artificial. Y ahora, como ya han visto, es budista.

Gabi juró los cinco preceptos básicos del budismo. Los preceptos budistas son un código de ética voluntario compuesto por cinco principios fundamentales: no matar ni dañar a ningún ser vivo, no robar o tomar lo que no ha sido dado, evitar la conducta sexual inadecuada, abstenerse de mentir o usar un lenguaje dañino y no consumir sustancias intoxicantes que nublen la conciencia.

Estas guías de entrenamiento personal buscan reducir el sufrimiento propio y ajeno, fomentando una vida de compasión, honestidad y claridad mental necesaria para el camino espiritual. Gabi ya sabe lo que debe hacer, aunque, siendo sinceros, la mayoría son imposibles salvo que le programen para ello.